Cette entreprise rappelle avoir montré une voiture volante avant Tesla

Fondée en 2015 et installée en Californie, Alef Aeronautics développe depuis plusieurs années un véhicule capable de rouler sur route avant de décoller verticalement. Baptisé Model A, cet engin électrique ressemble toutefois davantage à un drone artisanal géant qu’à une véritable automobile. Sous sa carrosserie ajourée se cachent plusieurs hélices chargées de lui permettre de prendre les airs.

La société -qui compte notamment Tim Draper parmi ses premiers investisseurs comme dans Space X et Tesla- annonce une autonomie routière de 320 kilomètres et environ 180 kilomètres en vol. Son prototype a même obtenu en 2023 un certificat spécial de navigabilité délivré par l’administration américaine de l’aviation pour l’autorisation de certains essais. De quoi nourrir les ambitions d’Alef qui envisage une commercialisation à près de 300 000 dollars (268 000 euros environ au cours actuel).

Un projet embryonnaire

Reste que les démonstrations publiques ne permettent pas encore de juger pleinement des capacités de l’appareil. Pendant qu’Elon Musk promet un Roadster extraordinaire, Alef tente de rappeler qu’elle possède déjà quelque chose qui décolle. Même si pour l’instant, cela ressemble surtout à un drone auquel on aurait ajouté des roues très étroites et un habitacle léger.