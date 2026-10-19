Vous pouvez commander la nouvelle Tesla Roadster mais elle ne vous sera peut-être jamais livrée

C’est l’actualité qui a fait le tour d’internet cette semaine, au point de faire dire à certains que l’idée de Porsche de programmer la présentation officielle de sa nouvelle Mission S le même jour était une mauvaise idée : Tesla a levé le voile sur sa « nouvelle » Roadster de seconde génération, elle qui avait déjà été montrée en 2017 sous sa forme conceptuelle et devait être livrée initialement à partir de 2021.

Disponible en trois versions (Performance, Thrust et Rocket), cette Roadster est désormais ouverte à la réservation. La Roadster Performance demande un acompte de 50 000€ chez nous, la Thrust demande 250 000€ et la Rocket capable de « voler » sera disponible « sur invitation seulement ». D’après Tesla, les livraisons de cette Roadster de seconde génération débuteront en 2028.

…Ou pas !

Mais justement, il n’est même pas dit que Tesla parvienne à livrer cette Roadster de seconde génération à partir de 2028. Et d’ailleurs, le constructeur américain n’est même pas sûr de réussir à la concevoir !

Comme l’ont repéré les journalistes d’Inside EV, il existe une mention assez inquiétante écrite dans les mentions légales. Sur le site de Tesla France, déjà, le contrat précise : « Vous comprenez que le Roadster est encore en cours de développement au moment où vous avez conclu le présent Contrat et que nous ne pouvons donc pas garantir la date à laquelle votre véhicule sera effectivement livré ».

Mais sur le site américain, les mises en garde vont encore plus loin : « vous comprenez que la Roadster est encore en développement au moment où vous faites cette réservation et nous ne pouvons garantir quand votre Roadster sera livrée ni si elle sera livrée effectivement », peut-on lire. Tesla n’assure donc même pas être certain de pouvoir commercialiser la voiture.

Bref, ces précisions sont de nature à penser qu’on risque de devoir attendre encore bien plus longtemps que deux ans avant d’avoir finalement la Roadster de seconde génération dans la circulation. Compte tenu des prétentions délirantes de cette auto dont Tesla ne donne pour l’instant quasiment aucune donnée technique concrète (pas de puissance, de masse ni même de capacité batterie), sera-t-elle même terminée un jour ?