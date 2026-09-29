La présentation d’une nouveauté est un exercice très important pour un constructeur, et préparé pendant de longs mois. Mais, personne n’est à l’abri des aléas. La pluie et le vent peuvent perturber le bon fonctionnement d’un événement, mais de là à l’annuler…

C’est pourtant la décision de Tesla qui le reporte de quinze jours : « Nous avons suivi de près les prévisions avec les météorologues locaux, mais compte tenu des conditions difficiles annoncées et du fait que cet événement ne peut se tenir qu’en extérieur, nous avons pris la décision difficile de le reporter. » Voici l’explication de la marque publiée sur le réseau X. Cette présentation devait avoir lieu sur le lac de Waco au Texas, mais rien n’indique que ce dernier soit maintenu.

Des propulseurs supplémentaires ?

Puisque cette auto est attendue depuis 2017, ce contretemps paraît aujourd’hui presque insignifiant. En l’espace de près de dix ans, cette Roadster a nettement évolué et promet aujourd’hui des performances exceptionnelles. Elle serait capable d’atteindre les 100 km/h en 1,9 seconde, de filer à plus de 400 km/h tout en offrant une autonomie d’environ 1 000 km. Cumuler de tels chiffres est inédit.

Ce n’est pas tout car des propulseurs optionnels permettraient à la Roadster d’atteindre les 100 km/h en 1,1 seconde ! C’est tout simplement meilleur qu’une Formule 1. Dommage que les conditions météorologiques ne permettent pas de le vérifier. Espérons que la météo sera clémente la prochaine fois…