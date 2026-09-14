On va enfin savoir si la Tesla Roadster a de quoi surclasser les supercars électriques chinoises

On l’attend depuis 2017. Depuis ce jour où Tesla a dévoilé un prototype d’une nouvelle voiture de sport électrique, reprenant le nom de son tout premier modèle (celui qui avait fait connaître la marque à la fin des années 2000 et permis de trouver des investisseurs pour lancer le développement de ses modèles de grande série).

La Roadster de seconde génération a été retardée à de multiples reprises depuis ce temps. Elle devait d’abord arriver en 2020, puis 2021, puis les années suivantes. Aux dernières nouvelles, elle devait enfin se montrer cet été (raté). Mais cette fois, Elon Musk donne enfin une vraie date sur la présentation du modèle définitif de cette pure voiture de sport.

Rendez-vous le 1er octobre

Ce sera donc le 1er octobre prochain. Comme le rapportent les journalistes de Reuters, cette nouvelle Roadster aurait profondément modifié sa fiche technique depuis les plans initiaux du projet. Plutôt que de reprendre simplement une base châssis de la Model S Plaid, elle reposerait désormais sur une vraie monocoque carbone et pourrait donc bien rivaliser avec les meilleures supercars du marché.

Elle devra surtout surclasser les récentes supercars électriques chinoises, dont la fameuse Denza Z du groupe BYD : le géant chinois de l’industrie des voitures électriques vient en effet de lancer sa nouvelle voiture de sport électrique, développant jusqu’à 2 000 chevaux selon la version. Cette dernière existe en version coupé, cabriolet et en déclinaison radicale « Racing ». Chez nous, elle coûtera un peu plus de 160 000€ en prix de base.

La Tesla pourrait coûter encore plus cher à cause de la technologie de son châssis. Rendez-vous au début du mois prochain pour tout savoir à ce sujet.