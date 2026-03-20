Il y a une petite semaine seulement, il fêtait ses 86 ans sur les réseaux sociaux. Mais ce vendredi 20 mars, après avoir été transporté dans la matinée dans un hôpital d’Hawaï, sa famille a annoncé le décès de Chuck Norris dans l’après-midi.

L’homme, champion de karaté et comédien était, au-delà de la taille de ses biceps, un précurseur, et le papa des acteurs à gros bras. De Stallone à Van Damme en passant, évidemment, par Arnold Schwarzenegger, il aura montré à une génération qu’avec beaucoup de muscles et d’opiniâtreté, on peut faire carrière à Hollywood.

Parodie et auto-dérision

Mais au-delà de ses rôles à la télé et au cinéma, dans des œuvres souvent oubliables, l’homme a fait preuve d’une autodérision aussi solide que lui. En participant à un jeu vidéo totalement parodique, nonstop Chuck Norris, il se moquait ouvertement de sa carrière de costaud.

Il appréciait également, avec beaucoup de bienveillance et d’humour, les fameux « Chuck Norris facts » qui, à l’instar de « Chuck Norris utilise l’Etoile Noire comme abat-jour » ou « si on loue le Seigneur, c’est parce que Chuck Norris est hors de prix » l’ont fait connaître à une génération qui n’était pas née lors de la création, en 1993, de la série Walker Texas Ranger dont il fut le héros.

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Mais l’homme, qui était une espèce de statue de la virilité, sans virilisme, de l’Américain, était aussi, et forcément, un fan de voitures. Entre sa Ford Mustang de 1989, et son pick-up Ram, il appréciait les voyages au pays de la publicité automobile. Et notamment pour deux marques.

En 2018, il participe à une pub pour le pick-up Toyota Tacoma au début de laquelle, il casse du poing une montagne de parpaings pour rien, juste pour se détendre, avant de découvrir l’auto. Et même de lui apprendre le surf sur les vagues hawaïennes.

Un an plutôt, il a tourné un spot pour un engin qui ne lui ressemble pas du tout : le Fiat Ducato. Sauf qu’entre ses mains, l’engin est transfiguré. L’utilitaire se met à drifter, et permet au cow-boy légendaire de se débarrasser des méchants qui sont à ses trousses.

Walker Texas Ranger écolo

Plus récemment, il s’est converti à l’air du temps, dans une pub norvégienne ou Chuck Norris convertit les rayons de soleil en électricité, transforme le vent en électricité en chevauchant une baleine. Mais il finit par s’avouer vaincu lorsqu’il découvre, assis sur un élan, une entreprise à qui il passe le flambeau, car elle capture le carbone.

Aucune marque de voitures électriques n’aura malheureusement eu le temps de profiter du nonsense du cow-boy mythique qui vient pourtant de donner tort à l’une des plus célèbres blagounettes le parodiant. « Chuck Norris a frôlé la mort, elle ne s’en est pas remise ». Ce 20 mars, elle a lui a malheureusement donné tort.