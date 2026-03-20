Chuck Norris : L’homme qui fait surfer les pick-up et drifter les utilitaires nous a quittés
Il a fait glisser un Toyota Tacoma sur les vagues et fait danser des Fiat Ducato comme personne : Chuck Norris, le papa des gros bras de Hollywood, s’est éteint ce vendredi 20 mars à 86 ans. Mais au-delà des pubs qu’il a tournées et des films et séries auxquels il a participé, Walker Texas Ranger avait un solide sens de l’autodérision.
Il y a une petite semaine seulement, il fêtait ses 86 ans sur les réseaux sociaux. Mais ce vendredi 20 mars, après avoir été transporté dans la matinée dans un hôpital d’Hawaï, sa famille a annoncé le décès de Chuck Norris dans l’après-midi.
L’homme, champion de karaté et comédien était, au-delà de la taille de ses biceps, un précurseur, et le papa des acteurs à gros bras. De Stallone à Van Damme en passant, évidemment, par Arnold Schwarzenegger, il aura montré à une génération qu’avec beaucoup de muscles et d’opiniâtreté, on peut faire carrière à Hollywood.
Parodie et auto-dérision
Mais au-delà de ses rôles à la télé et au cinéma, dans des œuvres souvent oubliables, l’homme a fait preuve d’une autodérision aussi solide que lui. En participant à un jeu vidéo totalement parodique, nonstop Chuck Norris, il se moquait ouvertement de sa carrière de costaud.
Il appréciait également, avec beaucoup de bienveillance et d’humour, les fameux « Chuck Norris facts » qui, à l’instar de « Chuck Norris utilise l’Etoile Noire comme abat-jour » ou « si on loue le Seigneur, c’est parce que Chuck Norris est hors de prix » l’ont fait connaître à une génération qui n’était pas née lors de la création, en 1993, de la série Walker Texas Ranger dont il fut le héros.
Mais l’homme, qui était une espèce de statue de la virilité, sans virilisme, de l’Américain, était aussi, et forcément, un fan de voitures. Entre sa Ford Mustang de 1989, et son pick-up Ram, il appréciait les voyages au pays de la publicité automobile. Et notamment pour deux marques.
En 2018, il participe à une pub pour le pick-up Toyota Tacoma au début de laquelle, il casse du poing une montagne de parpaings pour rien, juste pour se détendre, avant de découvrir l’auto. Et même de lui apprendre le surf sur les vagues hawaïennes.
Un an plutôt, il a tourné un spot pour un engin qui ne lui ressemble pas du tout : le Fiat Ducato. Sauf qu’entre ses mains, l’engin est transfiguré. L’utilitaire se met à drifter, et permet au cow-boy légendaire de se débarrasser des méchants qui sont à ses trousses.
Walker Texas Ranger écolo
Plus récemment, il s’est converti à l’air du temps, dans une pub norvégienne ou Chuck Norris convertit les rayons de soleil en électricité, transforme le vent en électricité en chevauchant une baleine. Mais il finit par s’avouer vaincu lorsqu’il découvre, assis sur un élan, une entreprise à qui il passe le flambeau, car elle capture le carbone.
Aucune marque de voitures électriques n’aura malheureusement eu le temps de profiter du nonsense du cow-boy mythique qui vient pourtant de donner tort à l’une des plus célèbres blagounettes le parodiant. « Chuck Norris a frôlé la mort, elle ne s’en est pas remise ». Ce 20 mars, elle a lui a malheureusement donné tort.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération