Comment une Renault Twingo a fini à la casse à cause d’une petite araignée

Comment réagiriez-vous si, alors que vous conduisez votre voiture, vous découvriez subitement la présence d’un objet vivant effrayant dans votre véhicule ?

Par le passé, on a déjà vu des scènes assez effrayantes dans le genre, avec l’exemple d’un motard se retrouvant avec un serpent à quelques centimètres de ses mains alors qu’il était en train d’accélérer sur une route. Dans cette vidéo, il avait réussi à garder son calme en arrêtant progressivement sa monture pour ensuite s’éloigner de la bête.

Une araignée qui cause un accident

Les choses ont moins bien tourné pour une conductrice française le 5 avril dernier. Comme le rapportent les journalistes du Dauphiné, l’automobiliste a vu une araignée dans sa voiture alors qu’elle circulait sur la route de Ruoms près de Vallon-Pont d’Arc.

Elle a alors totalement paniqué, donnant un gros coup de volant. Son véhicule, une Renault Twingo blanche (rien à voir avec l’image d’illustration de cet article), a fini par se retrouver sur le toit à la suite de cette rencontre. La conductrice a été amenée à l’hôpital mais elle n’a pas été gravement blessée et heureusement, elle n’a heurté aucun autre véhicule dans l’accident. En revanche, on ne sait pas ce qu’est devenue l’araignée présente dans la voiture. L’auto, elle, est bonne pour la casse.

Pas facile de garder les bons réflexes

Il serait facile de se moquer de la conductrice pour ce geste aux conséquences fâcheuses, sachant que l’araignée en question ne présentait aucun danger a priori. Mais face à ce genre de surprise, les réflexes primaires du corps humain peuvent jouer de vilains tours…