Dès ce 1er septembre, c’est au tour des voitures électriques d’occasion de profiter d’une nouvelle aide financière

De plus en plus d’automobilistes s’intéressent aux véhicules électriques d’occasion. L’offre devient aussi plus large, mais les prix ne sont pas à la portée de toutes les bourses.

Après sa parution officielle au Journal officiel, le nouveau coup de pouce prend forme dès cette rentrée. Comme pour un véhicule neuf, plusieurs critères s’imposent : le modèle visé doit avoir été immatriculé entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2023, acheté ou loué auprès d’un professionnel avec une capacité de la batterie de 80 % minimum. Ce n’était pas tout, son prix ne peut excéder 25 000 € et son poids 1 800 kg. L’acheteur s’engage également à la conserver trois ans.

Si le prix maximal est confortable, la masse diminue fortement le choix. Difficile dans ce cas de s'orienter une auto familiale, ce sont surtout les citadines qui devront être visées.

Pas de plafond de revenu

Pour ce coup de pouce, les revenus ne sont pas pris en compte, tous les ménages peuvent donc en profiter. Si le montant de base est fixé à 337 € par véhicule, il atteint entre 2 000 et 2 360 € pour les professionnels des services à la personne et de l’aide à domicile.

Enfin, les taxis désireux de se convertir à la watture sont éligibles à un coup de pouce de 3 500 €, un chiffre qui peut grimper à 5 500 € si la voiture et les batteries sont fabriquées en Europe.