Voitures essence, hybrides, diesel et électriques, quelles sont les meilleures promos d’août 2026 ?
Est-il encore temps d’acheter une voiture neuve à prix intéressant avant de partir en vacances ? Bonne nouvelle, il y a toujours certaines offres intéressantes chez les constructeurs automobiles en France. Quel que soit le type de véhicule que vous cherchez.
Après un « bon » mois de juin, le marché automobile neuf français continue d’aller dans le bon sens au mois de juillet 2026. Ces résultats moins mauvais que ceux des premiers mois doivent beaucoup à la croissance des modèles électriques, dont les ventes sont stimulées à la fois par le niveau actuel du bonus écologique (prime CEE) et le retour du « leasing social » permettant de réduire le coût d’accès à ces véhicules en location. Dans l’absolu, le niveau des ventes de voitures neuves reste cependant assez bas et les constructeurs doivent continuer de faire des efforts pour convaincre la clientèle. Ce mois-ci, on trouve donc toujours des affaires intéressantes y compris sur des modèles qui viennent de sortir.
La bonne affaire du mois : Toyota C-HR, BYD Sealion 5 DM-i et… DS N°7 ?
Comme chaque mois ou presque, on peut toujours compter sur de solides remises chez Seat avec plus de 20 % de remise sur l’ensemble de la gamme. Mais aussi des efforts chez Skoda, Suzuki ou même Volkswagen qui propose d’ailleurs déjà une remise pour son nouveau petit crossover électrique ID.Cross pas encore livré aux clients. Si vous avez un véhicule à faire reprendre, les Toyota C-HR et Yaris Cross hybrides restent des affaires intéressantes avec respectivement -16,5 et -14 %. Chez BYD, le SUV hybride rechargeable Sealion 5 DM-i demeure le modèle le moins cher du marché dans sa catégorie avec son addition à peine au-dessus des 28 000€. Notons au passage que chez DS Automobiles, le tout nouveau SUV N°7 est déjà remisé : il a droit à 10 % mais reste cher, à plus de 57 000€ en prix de base…
Attention aux fausses remises
La plupart des constructeurs mettent parfois en avant des offres de location longue durée ou de location avec option d’achat alléchantes sur le papier, avec des avantages clients qui peuvent dépasser 3000 ou 4000€. Mais dans ces cas, il faudra bien veiller à étudier le coût total dans le forfait proposé. Généralement, ce coût total dépasse de beaucoup le prix frontal neuf sans remise, les forfaits de location impliquant bien évidemment un bénéfice supérieur du constructeur par rapport à celui qu’il récupère lors d’un achat frontal. Et n’oubliez pas que même si certaines remises sont conditionnées à une reprise d’un ancien véhicule, il est souvent possible de négocier avec le concessionnaire pour en bénéficier même sans véhicule à faire reprendre. En matière de négociations, n’hésitez jamais à essayer d’aller plus loin que la remise proposée par le constructeur. Précisons que les remises que nous vous exposons ici sont nationales et que les concessionnaires peuvent naturellement vous en proposer des plus intéressantes à leur niveau.
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