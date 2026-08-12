Seat

Il y a encore de belles remises chez Seat ce mois-ci :

-4 700€ sur l’Ibiza proposée à partir de 16 660€ au lieu de 21 360€ soit 22 % de remise.

-5 400€ sur l’Arona proposé à partir de 20 060€ au lieu de 25 460€ soit 21,2 % de remise.

-6 000€ sur la Leon proposée à partir de 22 150€ au lieu de 28 150€ soit 21,3 % de remise.

-6 000€ sur la Leon Sportstourer à partir de 26 690€ au lieu de 32 690€ soit 18,35 % de remise.

Skoda

Toujours de grosses remises sur les Skoda disponibles en stock ce mois-ci. Le SUV électrique Enyaq monte jusqu’à 5 300€ de remise en version restylée, démarrant à 42 000€ avant bonus (soit -11,2 %). Tous les autres modèles de la gamme sont concernés, y compris la citadine Fabia qui propose 5 000€ de remise (et jusqu’à 23 %) sur des modèles affichés à partir de 16 730€. Le Kamiq est carrément à -26 %.

Subaru

Il y a des remises sur les nouveautés de Subaru :

-2 000€ sur l’Uncharted, affiché à partir de 34 990€ au lieu de 36 990€ (-5,4 %).

-2 000€ sur le Solterra restylé, affiché à partir de 39 990€ au lieu de 41 990€ (-4,76 %).

-3 000€ sur E-Outback, affiché à partir de 49 990 € au lieu de 52 990€ soit une remise de 5.66 %.

Suzuki

On trouve toujours des réductions significatives chez Suzuki, mais l’Ignis a disparu :

-Nouvelle Swift : la nouvelle Swift a droit à 1 800€ de remise ce qui la place à 17 590€ (-9,28 %).

-Vitara Hybrid : comptez sur un prix de base abaissé à 22 040€ au lieu de 26 540€, soit 16,95 % de réduction.

-Nouveau eVitara : 4 000€ de remise, ce qui le place à partir de 28 500€ au lieu de 32 500€ (-12,3 %).

-S Cross : le crossover compact de Suzuki affiché à 23 340€ au lieu de 29 340€ reçoit 6 000€ de remise en version 1.4 Boosterjet Hybrid Avantage, soit 20,44 % de réduction au maximum.

-Swace : Normalement affiché à partir de 33 750€, le break hybride a droit à 6 000€ de remise ce qui représente une reduction de 17,77 %.

Tesla

Il n'y a rien à signaler ce mois-ci.

Toyota

Chez Toyota, on trouve toujours des remises dont certaines sont intéressantes.

-Nouvelle Aygo X restylée : la nouvelle micro-citadine japonaise baisse son prix à 19 700€ au lieu de 22 200€ (soit 2 500€ de remise et 11,3% de réduction).

-Nouvelle Yaris Hybride : la nouvelle mouture de la Yaris hybride est disponible à 21 350€ en cas de reprise au lieu de 24 850€ soit 3 500€ de remise (-14,08%).

-Yaris Cross Hybride : comptez 4 750€ de remise en cas de reprise avec une addition à 24 050€ au lieu de 28 800€, soit 16,49% de réduction maximale.

-Corolla hybride : 30 050€ au lieu de 34 550€ sous conditions de reprise soit 4 500€ de remise et 13,02% de réduction.

-Corolla Touring : à partir de 32 000€ au lieu de 36 500€ sous conditions de reprise soit 4 500€ de remise et 12,33 % de réduction.

-Nouveau C-HR Hybride : 30 450€ au lieu de 35 450€ en cas de reprise soit 5 000€ de remise (-14,1%).

-Nouveau C-HR+ électrique : 36 600€ au lieu de 39 600€, soit 3 000€ de remise (-7,57%).

-Nouvelle Prius hybride rechargeable : 39 400€ au lieu de 44 400€ soit 5 000€ de remise (-11,3%).

-Rav4 Hybride : 40 950€ au lieu de 44 950€, soit 4 000€ de remise en cas de reprise (-8,89%).

-Rav4 Hybride rechargeable : 46 450€ au lieu de 50 450€, soit 4 000€ de remise en cas de reprise (-7,92%).

-Nouveau Rav4 : 45 950€ au lieu de 46 950€, soit 1 000€ de remise (-2,12%).

-bZ4X : 37 900€ au lieu de 40 900€, soit 3 000€ de remise (-7,33%).

-bZ4X Touring : 45 400€ au lieu de 48 400€, soit 3 000€ de remise (-6,19%).

Volkswagen

Les offres du mois dernier sont toujours d'actualité chez Volkswagen, avec seulement quelques variations sur les prix du neuf. Il y a désormais de grosses remises affichées notamment sur les SUV de la gamme mais attention car dans le détail, Volkswagen France y inclut des avantages clients dont une partie du montant paraît un peu abusive car elle designe simplement des équipements de série sur le niveau de finition VW Edition.

-Polo : la citadine allemande normalement proposée à 22 200€ bénéficie en ce moment d'une remise de 2 700€, ce qui représente une réduction de 12,16%.

-ID.polo : la citadine électrique normalement proposée à 24 995€ en finition Trend a droit à 1 000€ de remise, soit 4% de réduction.

-ID.Cross : le SUV électrique normalement proposé à partir de 37 800€ en finition Life a droit à 3 000€ de remise, soit 7,9% de réduction.

-Golf : en version de base TSI 116 chevaux boîte manuelle, la compacte normalement proposée à 31 000€ reçoit 3 000€ de remise sans condition de reprise. Soit une réduction de 9,67%.

-Taigo : le crossover façon « coupé » de la gamme en finition de base, normalement proposé à partir de 25 100€, bénéficie actuellement d'une remise de 3 800€, soit une réduction de 15,14%.

-T-Cross : la finition Life 95 chevaux boîte manuelle (uniquement disponible en stock), proposée normalement à 28 200€, reçoit une remise de 3 800€, soit une réduction de 13,48%.

-T-Roc Cabriolet : en finition Style 116 chevaux boîte manuelle (normalement proposée à 41 900€) le SUV cabriolet a droit à 8 600€ de remise soit une réduction de 20,52%.

-Nouveau T-Roc : le nouveau SUV compact, normalement affiché à partir de 30 300€, a droit à une remise de 3 600€ soit une réduction de 11,88%.

-ID.3 Neo Trend : la version de base de l'ID.3 Neo normalement proposée à 34 990€ a droit à 3 000€ de remise, ce qui la place à 31 990€ (-8,57%).

-ID.4 Pure Life : le SUV électrique familial de Volkswagen normalement proposé à partir de 42 000€ a droit à 7 000€ de remise soit 16,66% de réduction.

-ID.5 : la version Pro de l'ID.5 normalement facturée 51 900€ reçoit 8 500€ de remise, soit une réduction de 16,37% (et lui donne droit au bonus écologique).

-Nouveau Tiguan : en version de base normalement proposée à 41 300€, le SUV familial a droit à 4 800€ de remise soit une réduction de 11,62%.

-Nouveau Tayron : en version VW Edition proposé à 52 800€, le SUV familial a droit à 4 600€ de remise (hors "avantage client en équipement") soit une réduction de 8,66%.

-Touran : en version VW Edition TSI 150 boîte manuelle normalement proposée à 44 800€, le monospace allemand a droit à 2 400€ d'avantage client, soit une réduction de 5,35%.

-Nouvelle Passat : en finition Trend, elle s'affiche à partir de 42 300€ au lieu de 46 400€ soit 3600 € de remise (7.84%).

-ID.7 : la nouvelle berline électrique du constructeur allemand a droit à 8 000€ de remise en version Pure, soit une réduction de 15,09% de son prix de 53 000€.

-ID.7 Tourer : le break électrique de Volkswagen a droit à 8 000€ de remise en version Pure, normalement affichée à 53 700€ (-14,89%).