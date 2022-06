Double rappel pour les grands SUV Mercedes

Il y a quelques jours, nous évoquions l’une des plus grandes opérations de rappel jamais organisées par le constructeur à l’Étoile sur le territoire des États-Unis. Outre-Atlantique, Mercedes rappelle ainsi près d’un million de Classe M, GL et Classe R.

Pour les mêmes raisons, la filiale française de la marque vient de lancer deux opérations similaires. La première, qui porte le code 4290005 concerne 32 060 véhicules. La seconde, référencée 4290006, touche 2 938 autos.

Dans tous les cas, il s’agit de Classe M, GL et Classe R assemblés entre le 14 janvier 2004 et le 31 août 2015. Le problème est identique pour ces deux opérations : il s’agit d’un possible manque d’étanchéité du servo-frein, le dispositif à dépression qui amplifie la force de freinage.

Mercedes indique que, en cas d’utilisation prolongée sous d’importantes projections d’eau, le servo-frein peut se corroder. La force de freinage de l’auto s’en verrait diminuer et, donc, les distances d’arrêt augmentées.

La marque contacte donc les propriétaires de ces 34 998 SUV afin qu’ils prennent, sans délai, rendez-vous avec leur concessionnaire. Ce dernier contrôlera le servo-frein, ce qui conduira à une intervention nécessitant entre 20 et 45 minutes. Toutefois, s’il s’avérait que le servo-frein était à remplacer, le temps nécessaire à ce changement serait compris entre 2 heures et 2 heures et demie.

Une telle opération a également actuellement cours en Allemagne, où environ 70 000 véhicules sont concernés.