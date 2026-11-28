À l’heure où l’intelligence artificielle et les imprimantes 3D permettent de reproduire presque n’importe quelle voiture en miniature, certains passionnés préfèrent travailler à l’ancienne. Le créateur de la chaîne YouTube ANK Creative en apporte la preuve avec un Suzuki Karimun- déclinaison indonésienne de la Wagon R- entièrement fabriqué à partir de briquets jetables.

Dans une vidéo de douze minutes, le maquettiste dévoile les secrets de sa réalisation. Les enveloppes en plastique vert translucide sont découpées, poncées puis assemblées pour former la carrosserie. Des fragments rouges, orange et transparents reproduisent les optiques. L’habitacle reçoit des sièges, une planche de bord et un volant confectionné en fil métallique. Les molettes d’allumage font office de jantes, tandis que des gaines électriques imitent les pneumatiques.

Plusieurs modèles réalisés

Suivi par plus de 300 000 abonnés sur YouTube, cet artisan détourne depuis plus de sept ans des objets du quotidien pour reproduire des automobiles. Toyota Supra, Nissan Skyline R34 ou encore Honda NSX figurent déjà à son palmarès.