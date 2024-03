Trop banale l'idée de la voiture volante avec ailes et moteur avant à hélice ? Voici l'automobile hélicoptère assemblée de manière artisanale en Inde par deux frères bricoleurs bien décidés à voir leur ludospace Maruti Wagon R décoller. Ce projet particulièrement insolite a hélas prématurément pris fin suite à l'intervention de la police.

Les images initialement publiées sur le réseau social X par la page WIONews montrent l'étonnant véhicule subissant les attaques d'une disqueuse. Les frères avaient gardé le projet secret plusieurs mois avant de sortir dans la circulation leur drôle d'engin. Quelques minutes à une intersection ont suffi pour attirer l'attention des forces de l'ordre stupéfaites par de telles modifications. La suite se voit dans le clip qui suit : les deux hommes sont sommés de découper les morceaux de tôle avant de reprendre la route.

Ils font un hélicoptère avec une Suzuki Wagon-R, puis se le font saisir

Pour rappel, le Suzuki Wagon R de première génération débarquait dans le monde entier en 1993 via plusieurs versions. Décliné au japon en version urbaine keicar ou en Inde via le constructeur Maruti, le modèle s'écoulait avec réussite jusqu'en France. 1998 marquait l'arrivée d'une seconde génération reprenant le même concept : des porte-à-faux courts, une hauteur élevée, un tarif d'achat mesuré et des moteurs économiques à l'usage.