Une vieille publicité pour l’Opel Corsa récemment exhumée des limbes du web a récemment circulé sur les réseaux sociaux. La raison en est simple : elle met en scène une femme qui ressemble étrangement à la députée européenne LR Nadine Morano…mais qui n’est PAS Nadine Morano, ainsi que Caradisiac a pu en avoir une confirmation provenant de la principale intéressée. C’est dommage, et même un brin décevant avouons-le, mais telle est la vérité...

En revanche, Opel n’hésitait pas à faire appel aux services de personnalités pour certaines publicités télévisées. On en a l’illustration ci-dessous avec Frédéric Mitterrand, qui se parodie lui-même avec humour dans ce sport fleurant bon les années 80, et dans lequel apparaît en guest-star un certain Gilles Benizio, qui allait par la suite accéder à la notoriété en devenant le Dino du duo Shirley et Dino.

Non, Nadine Morano n’a pas fait de pub pour Opel...

Et tant qu’à fureter dans les archives, impossible de résister à la tentation de vous rappeler qu’une certaine Carla Bruni vantait les mérites de l’étrange Suzuki Wagon R en 1998 (vidéo ci-dessous). Quelques années plus tard, des confrères malicieux la rebaptiseront d’ailleurs Carla Bruni-Suzuki...