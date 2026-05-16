Évidemment, Fast and Furious n’est pas dans la sélection officielle. Bien sûr Vin Diesel ne risque pas de décrocher le prix d’interprétation du 79e Festival de Cannes. Mais pour fêter ses 25 ans, la franchise a bel et bien foulé le goudron de la Croisette, même si c’était à la séance de minuit de ce mercredi 13 mai.

La saga jackpot

Car à force d’invraisemblances, d’autos capables de rivaliser avec des avions-cargos, des sous-marins nucléaires ou des tanks (liste non exhaustive), Dominic Toretto et sa bande de copains et copines ont néanmoins réussi un exploit en un quart de siècle : celui de la production la plus longue et la plus rentable des studios Universal qui pourtant, en plus de cent ans d’existence, en ont vu passer d’autres, comme le Psychose d’Hitchcock ou nombre de films de Spielberg.

Les longs-métrages de la saga ont déjà engrangé près de 7 milliards de dollars et, du coup, pas question pour le studio de lâcher l’affaire. L’équipe au complet, présente à Cannes, a ainsi annoncé officiellement la sortie d’un nouveau volet sobrement intitulé Fast forever. Tout est déjà prévu, jusqu’à la date de lancement, le 17 mars 2028 et la présence au générique en cerise sur le capot, du footballeur Cristiano Ronaldo.

C’est le réalisateur français Louis Leterrier qui sera aux manettes. L’homme à tout faire du cinéma d’action français (Le Transporteur) et américain (L’incroyable Hulk) a déjà réalisé l’opus n° 10 de Fast and Furious et retrouvera toute l’équipe, ainsi que quelques comédiens intermittents des épisodes précédents comme Dwayne « the rock » Johnson et Jason Momoa.

Non pas une, mais quatre séries

Mais Universal dispose aussi d’une division télé qui entend elle aussi profiter de la manne F & F. Et ce n’est pas une série qui sera basé sur la saga, mais carrément quatre différentes, comme l’a révélé Vin Diesel dans le late show de Jimmy Fallon, puisque le comédien cumule désormais le rôle-titre avec celui de responsable de production de la franchise.

Spin-off ? Prequel ? Suite ? On ne sait pas grand-chose de cette avalanche de séries pour le moment. Sauf que l’on n’est pas près de se débarrasser de Rapide et dangereux, comme nos cousins québécois ont rebaptisé l’inusable Fast and furious.