Fiabilité de la Hyundai i30 II : la maxi-fiche occasion de Caradisiac

Meilleures versions

En Diesel : II 1.6 CRDI 110 PACK INVENTIVE LIMITED BLUE DRIVE 5P

En diesel, il est presque plus intéressant de prendre le 1.6 CRDi 110 ch plutôt que le 128 ch, qui est à peine plus performant malgré sa puissance supérieure. Le 110 ch n'est lui non plus pas un foudre de guerre, mais il est est suffisant, et consomme peu. Il est aussi assez discret. La finition Pack Inventive Limited est bien dotée, mais on peut aussi choisir une version Executive ou une Panoramic Sunsation avec le toit panoramique.

Commercialisation : 2013

Puissance fiscale : 5 CV

Puissance réelle : 110

Emission de CO2 : 97 g/km