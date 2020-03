Fiabilité de la Kia Cee'd 2 : la maxi-fiche occasion de Caradisiac

4. Fiabilité

Description :

Certes, la garantie 7 ans dont bénéficie la Cee'd est rassurante. Et elle l'est même pour les acheteurs en occasion, car les derniers exemplaires sortis sont encore garantis plus de 5 ans ! Mais cela n'empêche pas la compacte coréenne d'avoir connu quelques soucis durant sa carrière. Finition, électronique, et même quelques soucis mécaniques. Cela reste rare, mais agaçant. Et il faut parfois insister pour les prises en charge en garantie, le flou semblant régner sur ce qui est garanti 7 ans ou pas... Mais globalement, on ne peut pas dire que la fiabilité soit remise en cause, loin de là.