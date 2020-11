Fiabilité du Renault Kadjar : la maxi-fiche occasion de Caradisiac

4. Fiabilité

Description :

On aborde ici un chapitre sensible. Car si les prestations d'ensemble sont bonnes, il n'en est pas de même de la fiabilité. Malheureusement, le Kadjar expérimente de nombreux soucis. Et pas que des petits ou des agaçants. Il y en a certains, plus rares certes, qui sont graves, et qui conduisent à des réparations coûteuses. Du moins si Renault ne participe pas aux factures. Et là, heureusement, le losange est assez généreux. C'est vrai que ce serait dommage de perdre la confiance des clients, chèrement regagnée après des années noires début 2000. Reste qu'en attendant, certains se retrouvent sur le bord de la route. Voyez ci-dessous ce qu'il faut vérifier en priorité lors d'un achat en occasion. À noter que depuis le restylage et l'arrivée des diesels Blue dCi et des essence 1.3 TCe, il y a un gros mieux.