Fuite de carburant : c'est maintenant Fiat qui organise un rappel

Au sein du groupe Stellantis, un rappel peut en cacher un autre. Ce qui est somme toute parfaitement logique lorsque l’on partage la quasi-totalité des composants. Ainsi, dans la foulée des Citroën Jumpy et SpaceTourer, c’est Fiat qui met sur pied une opération visant à corriger le défaut touchant la conduite de carburant des Ulysse et Scudo. Un défaut qui concerne également les Toyota Proace et Proace Verso, techniquement identiques et assemblés dans l'usine du groupe franco-italien.

Rappelons que le problème vient de la possibilité pour de tuyau de frotter sur les soubassements du véhicule jusqu’à s’user et provoquer une fuite. Ces deux véhicules étant apparus plus tardivement sur le marché que leurs cousins, seuls les exemplaires produits entre le 23 août 2021 et le 14 janvier 2022 vont devoir repasser en atelier. Dans l’Hexagone, cela devrait concerner entre 1 000 et 1 350 véhicules, une grande majorité d’entre eux étant des Scudo.

Fiat précise que ce double rappel, qui porte les références 6502 et 6503, concerne les modèles ayant été homologués sous les types CE (donnée reportée dans la case K de la carte grise) e2*2007/46* suivi de 0532*17, 0532*18, 0533*18, 0533*19 ou 0533*20. Naturellement, comme pour toute opération visant à corriger un problème lié à la sécurité, celle-ci sera directement portée à la connaissance des possesseurs de ces véhicules par la filiale française du constructeur.