Grosse surprise pour les gendarmes après l’arrestation d’une McLaren en grand excès de vitesse

155 km/h, voilà le chiffre mesuré par le radar des gendarmes du Vaucluse en début de semaine au passage d’une McLaren 720S. Un chiffre pas vraiment impressionnant quand on connaît les performances de cette supercar de 720 chevaux au rapport poids/puissance très bas, capable d’accélérations vraiment vertigineuses (il lui faut à peine plus de sept secondes depuis l’arrêt pour atteindre 200 km/h).

Dans le cas rapporté par les militaires, ce chiffre a été atteint sur une portion limitée à 80 km/h. De quoi constituer donc largement un grand excès de vitesse, raison pour laquelle le conducteur de la sportive anglaise a été arraisonné par les gendarmes.

Un conducteur qui n’avait même pas le droit de conduire

Mais surprise : une fois le véhicule arrêté, les gendarmes ont constaté que son conducteur était très jeune. Un fait déjà étonnant quand on parle de telles machines, dont les contrats d’assurance obligent généralement à posséder un minimum d’expérience (et souvent d’avoir au moins 25 ans).

Et le conducteur n’était pas que « très jeune » : il n’avait tout simplement pas encore le permis de conduire, étant en période d’apprentissage en vue de passer l’examen. Il avait décidé de partir faire un tour avec la voiture de ses parents, sans leur autorisation. Par chance, il n’a pas eu le temps de se mettre dans des situations encore plus problématiques (on peut vite se laisser emporter par les performances au volant de telles autos), mais il va probablement devoir patienter beaucoup plus longtemps que prévu pour avoir le droit de passer son permis !

Un projet de loi pour interdire les voitures puissantes aux jeunes permis

Rappelons au passage qu’en France, les parlementaires travailleront bientôt sur un projet de loi visant à interdire les voitures très puissantes aux jeunes conducteurs (en s’inspirant de la réglementation pour les motards).