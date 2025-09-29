Tracter avec un aileron de McLaren, c’est une mauvaise idée
La McLaren 720S est une sportive de premier plan. Cela dit, un propriétaire voit les choses différemment en employant sa supercar comme dépanneuse. Un usage inattendu qui casse l’aileron arrière.
Signer pour une McLaren 720S implique généralement de tout faire pour la préserver le plus longtemps possible. Si faire du circuit entre dans le cadre d’un usage normal, employer son aileron arrière ne fait pas partie des fonctions prévues par les ingénieurs de la firme de Woking. La preuve avec ce propriétaire qui détruit l’élément aérodynamique en quelques instants seulement.
Les séquences publiées sur le réseau social Instagram montrent l’intégralité de la manœuvre peu académique. Une sangle est accrochée à l’aileron tandis qu’une autre voiture -plutôt lourde- est attachée à l’autre extrémité. Après quelques mètres parcourus sur l’autoroute à 100 km/h, l’aileron cède en s’arrachant au milieu.
D’autres mauvais traitements en chemin
Les plus curieux et observateurs noteront que ce propriétaire peu soigneux réserve d’autres traitements destructeurs à sa voiture. Il remplace par exemple l’aileron d’origine par un banc en bois puis installe dans une autre publication du carrelage dans l’habitacle après avoir coulé du ciment. Bref, sa Mclaren 720s ne fera pas long feu.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération