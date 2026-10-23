Il n’a que ses yeux pour pleurer en voyant sa McLaren percuter à 2 reprises la voiture de devant
A cause d’un problème assez bizarre, le propriétaire d’une très exclusive McLaren 600LT s’est retrouvé bloqué à l’extérieur de sa voiture sans possibilité de rentrer à bord. Le souci, c’est que la voiture avait la première vitesse activée…
C’est un problème que les possesseurs de Mclaren dans les années 2010 connaissent bien : le fait que la voiture se verrouille automatiquement de l’intérieur parfois dans des conditions imprévues, ce qui peut conduire à des situations totalement absurdes.
Et c’est exactement ce qui s’est passé dans cette vidéo, montrant une très rare 600 LT dans la circulation quelque part en Chine. La voiture de sport noire est contre un SUV Mercedes-Maybach GLS et pour cause, elle est en marche avant et vient de percuter le gros véhicule devant elle ! En fait, le conducteur de la McLaren est sorti de la voiture sans prendre les clés. Le véhicule était resté en mode « drive » et lorsque la personne est sortie, il s’est automatiquement verrouillé avant d’avancer.
Deux chocs contre le SUV
Et lorsque la personne au volant du SUV allemand décide d’avancer, la McLaren se remet à avancer (toujours en marche avant avec le « rampage » activé). Bloqué à l’extérieur, le propriétaire de la McLaren est donc témoin d’un autre choc entre sa supercar et le SUV de devant !
On ne sait pas comment l’histoire a terminé ni pourquoi il était sorti de la voiture sans remettre la voiture en mode neutre ou en mode « parking ». Une chose est sûre : même avec deux chocs de faible intensité, les dégâts ont dû coûter cher en réparations avec de tels véhicules…
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