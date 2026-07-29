Il quitte la Chine avec son SUV Zeekr et se retrouve empêché de faire le plein pendant 30 heures

Le propriétaire d’un Zeekr 9X a vécu une mésaventure inattendue lors d’un voyage reliant la Chine à l’Europe. Dès son entrée au Kazakhstan, plusieurs fonctions du SUV hybride rechargeable ont été désactivées : navigation hors service, boîte à gants verrouillée et surtout, trappe à carburant bloquée pendant plus de 30 heures. Pourtant, le concessionnaire avait été informé de ce périple avant le départ sans évoquer ces limitations.

Zeekr explique que ce verrouillage est lié à un système antivol qui s’active automatiquement lorsque le véhicule quitte la Chine. Si la conduite reste possible, certaines fonctions deviennent inaccessibles sans manipulation spécifique ou code d’autorisation. Dans ce cas, le constructeur a finalement débloqué le véhicule à distance afin que le voyage puisse reprendre.

Une mise à jour à venir

Face aux critiques, Zeekr a présenté ses excuses et annoncé plusieurs évolutions. Son application permet désormais de générer un code de déverrouillage, tandis qu’une prochaine mise à jour offrira la possibilité de désactiver ces restrictions lors des déplacements à l’étranger. Les modèles commercialisés en Europe ne seraient toutefois pas concernés par ce dispositif.