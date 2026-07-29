Il quitte la Chine avec son SUV Zeekr et se retrouve empêché de faire le plein pendant 30 heures
Le système de sécurité du Zeekr 9X a immobilisé plusieurs fonctions du SUV dès son passage de la frontière chinoise, laissant son propriétaire sans possibilité de faire le plein pendant plus de 30 heures. Face à la polémique, le constructeur a présenté ses excuses et promet une mise à jour pour éviter que cette situation ne se reproduise.
Le propriétaire d’un Zeekr 9X a vécu une mésaventure inattendue lors d’un voyage reliant la Chine à l’Europe. Dès son entrée au Kazakhstan, plusieurs fonctions du SUV hybride rechargeable ont été désactivées : navigation hors service, boîte à gants verrouillée et surtout, trappe à carburant bloquée pendant plus de 30 heures. Pourtant, le concessionnaire avait été informé de ce périple avant le départ sans évoquer ces limitations.
Zeekr explique que ce verrouillage est lié à un système antivol qui s’active automatiquement lorsque le véhicule quitte la Chine. Si la conduite reste possible, certaines fonctions deviennent inaccessibles sans manipulation spécifique ou code d’autorisation. Dans ce cas, le constructeur a finalement débloqué le véhicule à distance afin que le voyage puisse reprendre.
Une mise à jour à venir
Face aux critiques, Zeekr a présenté ses excuses et annoncé plusieurs évolutions. Son application permet désormais de générer un code de déverrouillage, tandis qu’une prochaine mise à jour offrira la possibilité de désactiver ces restrictions lors des déplacements à l’étranger. Les modèles commercialisés en Europe ne seraient toutefois pas concernés par ce dispositif.
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