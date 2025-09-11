Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Iveco Daily Van

Iveco contraint de rappeler plusieurs millésimes de son utilitaire électrique

Dans Guide fiabilité / Autres actu fiabilité

Grégory Martineau

Habituellement discrète, la marque italienne de véhicules professionnels fait beaucoup parler d’elle ces dernières semaines.

Iveco contraint de rappeler plusieurs millésimes de son utilitaire électrique

Depuis quelques années, l’histoire d’Iveco est particulièrement mouvementée. Longtemps intégré au groupe Fiat, ce constructeur est désormais la propriété du géant indien Tata Motors, seules ses activités militaires restant, et on comprend pourquoi, sous pavillon italien. Après ces secousses capitalistiques, en voici une autre qui concerne, cette fois-ci, directement certains clients.

Ces derniers sont les propriétaires de E-Daily appartenant aux millésimes 2022, 2023 et 2024. Sous ce patronyme se cachent, sans surprise, les différentes déclinaisons électriques de l’utilitaire maison. Un modèle plutôt discret sur nos routes, comme le sont la plupart de ses concurrents.

Découplage

Il y a quelques jours, Iveco a ainsi fait savoir aux autorités européennes que les véhicules précités étaient en cours de rappel. Un défaut touchant la sécurité vient, en effet, d’être rendu public : sur ces E-Daily, les vis du demi-arbre de transmission situé sur l’essieu arrière peuvent avoir été mal serrées lors de l’assemblage.

Si elles venaient à se desserrer de façon importante, ce demi-arbre pourrait se voir partiellement ou totalement découpler de l’essieu, ce qui pourrait entraîner une perte de contrôle du véhicule.

Une histoire de séries

Ce rappel est référencé TAL chez Iveco et il est notifié directement aux propriétaires des E-Daily concernés. Ceux-ci ont été homologués sous les types CE suivants : e3*2007/46*0138* suivi des nombres compris entre 23 et 27, e3*2007/46*0150* suivi des nombres compris entre 21 et 26, e3*2007/46*0151*22 et e3*2007/46*0152* suivi de 23 ou 24.

Mots clés :

