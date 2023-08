Essai - Iveco eDaily (2023) : l’électrique qui voit les choses en grand

Ce qu’il y a de bien avec ce nouvel Iveco eDaily, totalement électrique, c’est qu’il voit les choses en grand ! Il propose même la plus large gamme du marché. C’est bien simple, ce Daily est calqué sur les modèles thermiques. Proposé avec des PTAC de 3,5 t. à 7,2 tonnes, le eDaily est disponible dans toutes les variantes de carrosserie, dont le fourgon, le châssis cabine et le double cabine, avec roues arrière simples sur 3,5 t. 3,8 t. et 4,25 t. et roues arrière jumelées de 4,25 t. à 7,2 t. En fourgon, le eDaily est disponible en trois hauteurs et trois longueurs. Les volumes utiles vont de 7,3 m³ pour le petit eDaily jusqu’à 19,6 m³ pour le plus grand. L’Iveco eDaily est aussi le seul utilitaire électrique du marché à proposer jusqu’à 4,6 tonnes de charge utile sur les versions lourdes et jusqu’à 3,5 tonnes de capacité de remorquage, avec le permis ad hoc s’entend.

Le cœur des ventes se fera, affirme le constructeur, sur les « petits camions », autrement dit les eDaily de plus de 3,5 tonnes de PTAC mais pouvant être conduits en France avec le permis B, en vertu d’une dérogation permettant de déduire le poids des batteries du PTAC. Ainsi, le eDaily de 3,8 tonnes avec une batterie bénéficie d’un bonus équivalent au poids de la batterie, de 300 kilos en l’occurrence. Il ne pèse donc que 3,5 tonnes aux yeux de la réglementation, et devient donc accessible au permis B… tout en restant un poids lourd avec une limitation de vitesse à 90 km/h. En fait, seul le eDaily 7,2 tonnes nécessite le permis poids lourd.

Batteries au choix

L’autre atout de l’eDaily est de pouvoir être doté de 1, 2 ou 3 packs de batteries au choix. Chaque pack affiche une capacité de 37 kWh. Soit 111 kWh au maximum, ce qui permet dans ce cas d’atteindre une autonomie élevée, de 300 kilomètres en cycle mixte selon le constructeur et même de 400 kilomètres en cycle urbain. Cette modularité des batteries « permet aux clients de choisir le niveau d’autonomie qui convient le mieux à leur mission. Et la configuration peut évoluer tout au long de la vie du véhicule », expliquent les responsables de la marque. Il est donc possible, selon l'empattement, de passer de passer à deux ou trois packs, ou de revenir à un seul.

L’autonomie annoncée ici reste une notion toute relative. Elle dépendra bien sûr de la configuration et de la charge utile. Vous ne roulerez pas de la même manière avec un fourgon 8 m³ qu’avec un eDaily équipé d’une nacelle. Soyons encore plus précis : ces données maximales ne sont pas valables pour tous les Daily électriques. Ainsi, le eDaily en 3,5 tonnes à empattement court ne peut recevoir qu’un seul pack de batterie. L’autonomie maximale n’est plus dans ce cas que de 120 kilomètres. Le eDaily 3,5 tonnes à empattement moyen peut recevoir deux packs, soit 74 kWh, apportant au véhicule 235 kilomètres d’autonomie. Pour avoir les trois packs, il faut opter pour le eDaily à empattement long de 4,25 tonnes de PTAC. Et c’est dans ce cas que l’on atteint les 300 à 400 kilomètres d’autonomie mis en avant par le constructeur.

Pour la recharge, plusieurs solutions également. Si le chargeur 11 kW est de série, Iveco France a fait le choix d’installer sur ces véhicules le 22 kW en équipement standard, même s’il s’agit d’une option à 250 € HT. Avec ce chargeur, il faut 1h30 pour une recharge complète du eDaily avec un pack batterie. Il faut un peu plus de 3 heures pour les deux packs et un peu moins de 5 heures pour les trois packs. Un chargeur rapide est également proposé. Il faut alors 30 minutes pour recharger un ou deux packs (de 20 à 80 % de la batterie). La garantie pour une batterie est de 160 000 kilomètres ou 8 ans, comme le font les autres constructeurs, mais elle est portée chez Iveco à 250 000 kilomètres (ou 8 ans) pour deux ou trois batteries.