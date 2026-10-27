Joško Gvardiol fait mentir ceux qui disent que les footballeurs ont de mauvais goûts automobiles

Si vous allez regarder du côté des parkings où sont garés les véhicules personnels des plus grands footballeurs de la planète, vous avez de fortes chances d’y trouver souvent le même type de voitures : des Porsche Cayenne, Lamborghini Urus et autres Mercedes-AMG G63, par exemple, mais aussi des supercars dont raffolent les plus grandes stars du ballon rond.

Il existe évidemment des exceptions à ce principe : il y a quelques années, déjà, le défenseur français N’Golo Kante surprenait tout le monde en roulant dans sa modeste Mini lorsqu’il rejoignait l’entraînement de son club en Angleterre.

La classe de Gvardiol

Et attendez de voir avec quelle voiture le Croate Joško Gvardiol est arrivé ces jours derniers au centre d’entraînement de son club de Manchester City au Royaume-Uni.

Oui, on parle bien d’une Mitsubishi Lancer Evolution 6, cette familiale compacte japonaise qui faisait rêver les fans de rallye à la fin des années 90. Une machine plutôt réservée aux « initiés » qui, comme la Subaru Impreza WRX STI de la même époque, rappelle des souvenirs extraordinaires aux amateurs du genre.

Un genre qui ne cadre pas vraiment avec le cliché du footballeur classique ! Certes, avec une telle auto dans son garage, il est possible que Joško Gvardiol possède aussi de nombreuses autres pièces d’exception dans son garage.

Notez au passage dans la vidéo ci-dessous que N’Golo Kante n’est visiblement pas le seul footballeur à rouler en Mini ! Comme quoi, les clichés…