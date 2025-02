Le stand Mitsubishi en direct du salon Rétromobile 2025 : Jutta Kleinschmidt à l'honneur !

Force est de reconnaître l'attrait grandissant du salon Rétromobile, pour les marques automobiles, surtout celles au passé glorieux. Ainsi, c'est pour cette édition 2025 que le constructeur japonais Mitsubishi est pour la première fois officiellement présent à Paris.

Et le stand propose au visiteur une plongée dans l'histoire sportive de la marque, pour le moins riche, on a tendance à l'oublier tant la gamme du constructeur est "sage" aujourd'hui.

La star est sans conteste le Pajero "usine" engagé au rallye raid Paris-Dakar 2001, et victorieux de l'épreuve avec derrière le cerceau la talentueuse Jutta Kleinschmidt. Elle est et reste à ce jour la première et seule femme à avoir remporté l'épreuve africaine. Une victoire d'autant plus marquante que l'édition 2001 fut la dernière à réellement partir de Paris pour arriver à Dakar.

Aux côtés de cet impressionnant Pajero, on trouve une Lancer Evo VI "Tommi Mäkinen Edition" de 1999, qui a évolué en groupe A. Un modèle qu'il sera possible d'essayer virtuellement dans l'espace rétrogaming du stand, rempli lui de consoles et de jeux également très "youngtimer".

Sera aussi présente une Lancer Evo X, la dernière de la lignée, en version GSR série spéciale "Arashi" (qui veut dire "tempête" en japonais). C'est la seule à sortir ses 295 d'un bloc 4 cylindres moderne 4B11T entièrement en aluminium, et à bénéficier du nouveau système S-AWC (Super all-wheel control).

Enfin, on trouve sur le stand aussi un autre Pajero à l'histoire singulière. Un modèle MK1 de 1986, racheté en 2001 par un commercial de la marque, passionné du modèle. Dans un triste état alors, il a été entièrement remis à neuf durant 15 ans, avec force pièces d'origine et accessoires vendus par l'importateur Sonauto à l'époque. Il s'agit d'un modèle long, doté d'un vénérable bien que peu sportif 2.5 diesel de 85 ch !

Par ailleurs, Mitsubishi profite aussi du salon Rétromobile pour exposer un véhicule pas du tout rétro, en l'espèce le dernier Outlander hybride rechargeable. Ce sera sa première présentation au public français.