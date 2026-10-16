Kia Seltos (2026) : le SUV hybride inédit arrive enfin en Europe
Réservé jusqu'ici à l'Amérique du Nord, le Kia Seltos débarque enfin en Europe dans une toute nouvelle génération. Avec ses 4,43 mètres de long, ses motorisations hybrides allant jusqu'à 178 ch et un design très affirmé, ce SUV compact s'intercale intelligemment dans la gamme du constructeur coréen dès 36 790 €.
Le Kia Seltos ne vous dit rien ? C’est normal, puisque ce véhicule n’a jamais été commercialisé en Europe. Pourtant, le Seltos existe depuis 2019, notamment en Amérique du Nord et en Chine, où il se positionne comme un SUV compact juste en dessous du Sportage.
Pour cette seconde génération, Kia revoit sa stratégie et a décidé de l'importer en Europe. Prévu pour 2027 en France, ce nouveau Seltos mesure 4,43 mètres de long, ce qui le place idéalement entre le Stonic (4,14 m) et le Sportage (4,54 m), tout en affichant un gabarit quasi identique à celui du Niro (4,42 m) et du Renault Symbioz (4,41 m).
Arborant une face avant déroutante mais un design général proche des EV5 et EV9, il s'inspire du style de la gamme électrique du constructeur coréen tout en visant le meilleur rapport qualité/prix de sa catégorie. À l’intérieur, sa grande dalle numérique et ses lignes épurées offrent une planche de bord bien plus moderne que celle du Niro, complétée par un coffre généreux de 536 litres. S'il fait l'impasse sur la banquette coulissante au profit de simples dossiers inclinables, il se rattrape en proposant la fonction V2L à partir de la finition X-Line, une première pour un véhicule hybride non rechargeable.
Sous le capot, l'Europe aura droit à deux motorisations hybrides s'appuyant sur un bloc 1.6 turbo : une version traction de 154 ch et une déclinaison à quatre roues motrices de 178 ch, cette dernière exploitant un second moteur électrique sur le train arrière à la façon des systèmes Dacia ou Jeep. Côté tarifs, le Seltos débute à 36 790 € en finition Motion (2WD) et grimpe à 41 790 € en finition Active (4WD), se positionnant ainsi intelligemment entre un Niro hybride plus accessible (34 950 €) et un Sportage plus haut de gamme (39 550 €).
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