L’arnaque aux bornes de recharges pour voitures électriques est toujours d’actualité

On en parlait déjà en 2023 : à l’époque, de petits malins essayaient de tromper les utilisateurs de bornes de recharge électrique en affichant de faux « QR Codes » dessus. Le but ? Faire croire aux usagers qu’il s’agissait du lien à prendre en photo avec son smartphone afin de payer la charge de leur voiture électrique.

Le lien menait en fait vers un site internet usurpant celui de l’opérateur de la borne avec plus ou moins de réussite, mis en ligne uniquement pour récupérer les coordonnées bancaires des victimes et leur soutirer de l’argent.

A Lyon, une nouvelle tentative d’escroquerie du genre

Comme le rapportent les journalistes du Figaro, ce stratagème est encore parfois utilisé aujourd’hui par des escrocs heureusement faciles à démasquer rapidement. A Lyon, un homme de 27 ans a été interpellé le 13 août dernier pour avoir placardé des autocollants comportant un « QR Code » renvoyant vers un site internet usurpant celui de l’opérateur des bornes visées. Le but était bien évidemment là aussi de voler l’argent des utilisateurs, croyant régler leur charge pour la démarrer.

D’après les journalistes, le suspect en question avait démarré son arnaque dès le mois de décembre 2025. Il avait apposé ses autocollants à plusieurs reprises sur des bornes de la ville, dans des quartiers différents.

Il sera jugé en 2027

D’abord arrêté par la police municipale puis placé en garde à vue, l’homme a reconnu les faits. Il sera jugé en février 2027 dans cette affaire.

La plupart des bornes publiques permettent désormais, outre la possibilité de payer via un badge d’une application tierce, de régler la charge directement avec sa carte de crédit ou via un lien à « scanner » avec son téléphone menant vers le site internet de l’opérateur de charge. C’est dans ce dernier cas que cette arnaque peut parfois fonctionner auprès des utilisateurs. Méfiance donc lorsque vous choisissez ce moyen : en l’occurrence, le site internet affiché sur le téléphone après le « scan » du QR Code imitait assez bien celui de l’opérateur de la borne, avec simplement une fin de nom de domaine différente («. site » au lieu de «. com »).