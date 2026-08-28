Poids, aérodynamisme, électromoteur, ou encore technologie de batterie, les facteurs qui influencent l’autonomie d’une voiture électrique ne manquent pas. Toutefois, il y a un élément important que peu d’automobilistes soupçonnent : le pneumatique.

A lui seul, il est responsable d’environ 20 % de la consommation d’une voiture, qu’elle soit électrique ou thermique. Les pneumatiques engendrent une résistance au roulement causée par la déformation du pneu lorsqu’il rencontre la chaussée.

Tesla vient de décider de changer les gommes de la Model 3 en version propulsion. Jusqu’ici homologuée pour 534 km selon le cycle d’homologation WLTP, elle atteint désormais 572 km, soit 38 km supplémentaires ! Cela représente tout de même un gain supérieur à 7 %.

Cet avantage est dû aux pneumatiques du manufacturier Giti Tire. Basée à Singapour, l’entreprise développe une partie de ses pneus en Europe, notamment à Hanovre en Allemagne. C’est d’ailleurs avec ses enveloppes que la Yangwang U9 Xtreme a atteint les 496 km/h.

Dans le cas de la Model 3, la vitesse de pointe n’est pas un critère. La résistance au roulement a donc été le point le plus travaillé, mais cela ne doit pas compromettre la sécurité et notamment les distances de freinage. Le compromis entre efficacité énergétique et freinage est un équilibre délicat à trouver.

Un intérieur légèrement revu dans le Model Y

Pas de gain d’autonomie pour le SUV américain, mais un habitacle qui reçoit une nouvelle garniture « Gris Zen » à la place du blanc. En plus des sièges, elle recouvre désormais des éléments de la console centrale et des contre-portes.