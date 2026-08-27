Pour notre plus grand plaisir, Hyundai remet le couvert avec la Ioniq 6 N

Encore une « pompe à feux » électrique ? Une auto qui vous enfonce les yeux au fond des orbites sans procurer d’émotion ? Sur le papier, c’est un peu cela, je vous l’accorde.

Cette Ioniq 6 N embarque deux éléctromoteurs pour une puissance cumulée de 650 ch et un couple de 770 Nm, le 0 à 100 km/h est expédié en 3,2 secondes et elle est capable de filer à 257 km/h. Les chiffres parlent d’eux-mêmes.

Fait moins répandu dans l’industrie automobile, Hyundai a développé son auto également pour un usage sur piste. La gestion thermique de la batterie est spécifique afin de garantir « des performances constantes tour après tour ». Les suspensions pilotées ont également été mises au point pour une utilisation sur circuit. Hyundai maîtrise son sujet puisque lors de l’essai de la Ioniq 5 N, elle nous avait convaincus sur le tracé de Castelloli en Espagne. Elle acceptait sans broncher d’enchaîner les tours tout en étant capable de petites dérives.

La boîte magique

Tout l’intérêt de cette auto réside dans le e-Shift, un système qui simule le passage des rapports. Le principe est le même que sur la Ioniq 5 N et il s’annonce tout aussi prometteur. Voici comment l’a décrit Alan Froli lors de son essai : « Évidemment, le mode qui nous intéresse le plus demeure le « e-Shift », sélectionnable via la branche droite du volant : un compte-tours apparaît alors avec une zone rouge à quasi 8 000 tr/mn. La conduite se fait alors proche d’un gros moteur essence marié à une boîte robotisée double-embrayage, avec une puissance qui n’arrive qu’avec la « montée dans les tours », mais tout de même un couple qui permet d’évoluer à bas régime dans une sonorité grave et envoûtante. Tout cela est factice, mais incroyablement trompeur. »

« Pour décrire simplement, on a l’impression de conduire une grosse VW Golf R un peu boostée, avec une force très agréable à bas régime quand on adopte un rythme soutenu, et des rétrogradages rapides en cas de rapide besoin de puissance. Mais on peut aller encore plus loin avec le mode manuel : les fausses vitesses ne changent plus seules et les palettes derrière le volant deviennent des touches de sélection de rapports (huit au total) que doit actionner le capitaine. » Nous espérons retrouver ces sensations au volant de cette Ioniq 6 N.

Sportive, mais familiale

Grâce à son grand gabarit (longueur de 4,93 m), cette berline n’en oublie pas ses obligations familiales. L’équipement est complet, l’espace aux jambes à l’arrière est généreux, mais le coffre pourrait mieux faire. Côté autonomie, sa batterie de 84 kWh lui assure 487 km selon le cycle WLTP et à condition de ne pas utiliser trop souvent la pleine puissance. À noter également qu’elle est capable de passer de 10 à 80 % de charge en 18 minutes grâce à une architecture 800V.

Cette auto vous intéresse ? Notez qu’elle est proposée à 79 000 €, qu’il s’agit de la seule, et de la dernière, Ioniq 6 disponible au catalogue avant qu’elle ne parte à la retraite.