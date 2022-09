La DS 4 arrive en occasion : et elle a la cote !

En remplaçant la première génération de DS 4, née Citroën DS4, par une toute nouvelle en fin d'année dernière, la jeune marque premium française a fait mouche. Plutôt jolie, bien finie, technologique, et surtout, ne reprenant plus l'intérieur d'une Citroën C4, mais proposant une vraie personnalité, cette seconde génération se vend plutôt bien, du moins en France, où elle rencontre enfin son public.

Toujours basée sur une plateforme du groupe Stellantis, la DS 4 l'habille d'une carrosserie au style assez différenciant et statutaire. Mais sans verser dans le trop bling-bling ou la surabondance de chromes. Elle est dynamique, et plaît en général beaucoup. Seuls les feux de jour font peut-être un peu m'as-tu-vu...

Au niveau des prestations, elle fait bien mieux que l'ancienne génération, et n'usurpe plus le statut de berline compacte premium. Elle est par exemple bien mieux finie qu'une Audi A3. Le dessin, les matériaux nobles (cuir, aluminium, bois véritable), et la dotation en équipement high-tech (feux LED matriciels, affichage tête haute couleur étendu, pare-brise acoustique, détection de trafic arrière, reconnaissance vocale avancée, connectivité smartphone, etc.) font d'elle une vraie auto haut de gamme.

Sur la route, elle bénéficie des qualités de la plateforme EMP3V3. La conduite est donc plutôt dynamique, mais en préservant un niveau de confort remarquable. Seules les performances sont un peu en retrait, surtout sur les versions les plus puissantes.

Bref, pour résumer, cette DS est à la hauteur, même si les chantres du "premium à l'allemande" regrettent des motorisations plus nobles qu'un "simple" 4 cylindres 1.6... Mais elle est aussi vendue assez cher, il faut le dire. Son arrivée sur le marché de l'occasion laisse donc espérer de pouvoir faire de bonnes affaires. Mais voyons déjà où on peut trouver des exemplaires à la vente.

DS 4 d'occasion : les filières d'approvisionnement

Comme souvent avec les occasions récentes, les principaux pourvoyeurs sont les concessionnaires de la marque, qui revendent leurs véhicules de démonstration ou de direction.

Et en effet, les particuliers revendeurs se comptent sur les doigts de la main, ils représentent moins de 3 % de l'offre en annonce.

Les 97 % restant passent leurs annonces sur les sites les plus connus, que sont La Centrale et le bon coin. Ces deux sites regroupent l'essentiel de l'offre, soit en ce moment un peu plus de 300 modèles qui cherchent à trouver preneur (tenant compte des immanquables doublons que l'on trouve sur les deux sites).

Le groupe Stellantis dispose aussi d'un label occasion spécifique à DS : DS Certified, bien séparé du label "Spoticar" utilisé pour la plupart des autres marques du groupe.

On peut donc trouver aussi des annonces sur le site dédié : https://www.dscertified.dsautomobiles.fr/acheter-voiture-occasion?page=2&filters[0][model]=ds%204

Il n'existe plus de site dédié aux collaborateurs du groupe Stellantis, ex-PSA donc, depuis la fin de l'année dernière.