La marque japonaise Lexus, prépare un modèle hybride de 600 ch, le SUV Lexus RX Morizo RR qui devrait être lancé l’année prochaine.

Connaissez-vous Morizo ? Il s’agit du pseudonyme utilisé par le boss de Toyota Motor Corporation, Akio Toyoda, lorsqu’il se glisse au volant de voitures de course pour faire de la compétition. C’est aussi, chez Toyota comme chez Lexus, un nom employé pour des voitures de série qui affichent des performances élevées et se voient dotées de réglages spécifiques des trains roulants ainsi que de modifications de carrosserie pour afficher leur sportivité.

Chez Lexus, la prochaine variante Morizo, sera basée sur le SUV Lexus RX qui a cette occasion va bénéficier d’améliorations conséquentes de manière à afficher des performances élevées. Des prototypes de cette auto poursuivent en ce moment des essais sur route en Europe. Il ne s’agit pas encore de modèles définitifs, mais ils donnent une indication claire sur ce que sera le futur modèle sportif de la marque haut de gamme japonaise.

Un cœur hybride de 600 ch !

Pour les modèles Morizo RR (RR pour Rookie Racing, écurie sœur du Toyota Gazoo Racing qui prépare des voitures de course au Japon) on met les petits plats dans les grands chez Lexus. Après avoir découvert le Lexus LBX Morizo RR à la motorisation essence affichant 304 ch, voici que s’avance un modèle plus grand et encore plus performant, le Lexus RX Morizo RR. Ce modèle performant devrait développer 600 ch, soit presque le double de la puissance du Lexus RX 450 +, un SUV hybride rechargeable vendu chez nous qui ne dispose que de 309 ch sous son capot. C’est qu’il est nécessaire de disposer d’une telle puissance pour s’en aller chatouiller les SUV sportifs que sont les BMW X5 M et Mercedes-AMG GLE 63 S qui figureront parmi ses principaux concurrents.

Une allure agressive

Sous son capot on devrait trouver une motorisation hybride inédite qui sera constituée d’un nouveau quatre cylindres turbo de 2 litres de cylindrée. Ce bloc sera associé à deux moteurs électriques, l’un sera positionné sur l’essieu avant, l’autre sur l’essieu arrière de manière à disposer d’une transmission intégrale. Le moteur thermique pourrait afficher 400 ch, les 200 ch restants étant dispensés par les électromoteurs. Afin d’afficher la sportivité du modèle, ainsi que le prototype photographié le montre, le Lexus RX Morizo RR disposera d’une face avant agressive, de passages de roues élargis, d’étriers de frein Brembo rouges, d’un système d’échappement imposant. Dans l’habitacle, on devrait trouver des sièges baquets tandis que la suspension et les trains roulants bénéficieront de réglages spécifiques afin que le comportement routier soit aussi efficace à basse comme à haute vitesse. Encore en phase de tests, le modèle définitif de ce Lexus RX Morizo RR devrait être dévoilé l’an prochain.