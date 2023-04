La Toyota Aygo X arrive en occasion et pourrait vous faire craquer

La mode du SUV se décline à toutes les sauces, et la catégorie des petites citadines n’y échappe pas. On connaissait déjà la Suzuki Ignis et la Fiat Panda, deux berlines quelque peu bodybuildées, il faut compter depuis un an sur un autre acteur, la Toyota Aygo X, dite Aygo Cross.

Cette puce ne mesure que 3,70 m de long, une proposition minimaliste qui a déserté les catalogues des constructeurs. En plus de proposer une auto peu commune, Toyota l’a doté d’un design réussi. Calandre verticale, capot peu plongeant, grandes optiques avant à la signature imposante, garde au sol généreuse et grandes roues, cette petite ne passe pas inaperçue.

Plus longue de 23 cm qu’une Aygo et plus courte de 48 cm qu’une Yaris Cross, ce SUV trouve parfaitement sa place dans la gamme. De par sa compacité, il ne faut pas lui demander la lune : l’accès est un peu compliqué et l’espace est étriqué aux places arrière. De plus, les fenêtres ne sont que entrebâillantes. En revanche, le coffre se défend mieux avec un volume oscillant entre 231 et 829 litres.

Pour une citadine, l’intérieur de cette « Cross » se veut plutôt soigné. La finition est de bonne facture pour la catégorie, et l’équipement n’a pas été négligé puisque le milieu de gamme reçoit un système d’infodivertissement (compatible Android Auto et Apple CarPlay) avec un écran de 9 pouces, et même une recharge du smartphone par induction. Globalement, l’Aygo X est un modèle bien équipé.

Limitée sur voie rapide

En revanche, il ne faut pas faire le difficile côté mécanique. Un seul moteur est proposé, il s’agit du bloc trois cylindres à essence développant 72 ch. Pour des raisons de coût et de limitation du poids, l’hybridation n’est pas au programme. Cependant, son appétit reste mesuré avec une consommation moyenne de 5 l/100 km en ville, équipé de la transmission CVT. Une boîte de vitesses pertinente de par sa douceur de fonctionnement, bien adaptée à la ville. De toute façon, la puissance modeste n’incite pas vraiment à s’aventurer sur le réseau autoroutier.

Toyota Aygo X : les filières d’approvisionnement

Dénicher une Aygo X d’occasion ne devrait pas poser trop de souci, puisqu’elle est déjà bien représentée. De par son propre réseau, Toyota met à disposition un peu plus de 200 exemplaires, visible sur leur site internet, dans la rubrique occasion. Les annonces sont un peu plus nombreuses sur le site de La Centrale, mais des doublons existent. En revanche, l’offre est près de cinq fois moins importante sur le site Le bon coin. À noter par ailleurs, que les particuliers qui se séparent de leur auto sont encore rares.