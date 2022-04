En bref Petit Crossover urbain

À partir de 15 990 €

5 portes

Les coûts de fabrication élevés et les faibles les marges engrangées ont obligé les constructeurs à déserter le marché des petites citadines. Les Peugeot 108, Citroën C1 et Renault Twingo ne seront pas renouvelées. D’autres constructeurs passent au 100 % électrique et certains comme Toyota, résistent avec l’Aygo X.

dailymotion Toyota Aygo X (2022) : la reconversion

Vous avez sous les yeux la nouvelle citadine de la marque japonaise qui reprend partiellement le nom de sa devancière avec un X, à la fin. Cette « croix » signale deux choses : qu'elle prend son indépendance par rapport à sa devancière qui était issue d'un programme commun avec PSA à l'époque avec comme cousine les Citroën C1 et Peugeot 108 et qu'elle est maintenant considérée par Toyota comme un « mini-crossover urbain ». Une manière de coller à la mode et accessoirement de la vendre plus cher.

Basée sur la plateforme GA-B de la dernière Yaris, sévèrement raccourcie, elle mesure

3, 70 m et se positionne comme concurrente de la Suzuki Ignis. Toyota a réalisé un gros travail sur les lignes de son modèle et notamment sur la partie arrière qui se démarque par des hanches larges et une carrosserie bicolore. À l’avant la calandre verticale, le capot horizontal et les projecteurs en forme de C sont mis en valeur par des coloris soutenus à l’image de ce Rouge chili.

La touche crossover est apportée par des extensions d'aile en plastique brut, une garde au sol surélevée (+11 mm) et des jantes au diamètre conséquent pour la catégorie, allant jusqu’à 18 pouces ! Ce qui signifie un niveau de confort moins abouti qu'avec une monte standard et des tarifs plus élevés quand vient le moment de changer les pneus.

Dans l’habitacle, la Japonaise allie simplicité et fantaisie. Le dessin est original, notamment la partie centrale de la planche de bord qui intègre un grand écran multimédia de 9 pouces équipé des compatibilités Android/Carplay. Il rejoint une dotation très riche pour la catégorie qui peut comprendre la climatisation automatique activable à distance, un système audio JBL avec caisson de basse, des sièges avant chauffants, un chargeur à induction, etc. ce qui justifie en partie les tarifs plus élevés que la concurrence (cf page concurrence). La qualité des plastiques est basique mais il faut reconnaitre que la finition est vraiment correcte comparée à la concurrence.

A vivre aussi, l’Aygo s’en sort bien avec plus d’espace qu’auparavant pour les passagers à l’avant et un léger progrès aux places arrière. Mais n’attendez pas de miracle, l’Aygo reste une citadine de 3,70 m, donc au-delà d’1m80 l’espace devient compté. Un endroit déconseillé aux claustrophobes, car ici les vitres sont entrebaîllantes et l’accès à bord s’effectue pratiquement en Fosbury, tant l’ouverture des portes arrière est réduite. C’est essentiellement le coffre qui profite de l’accroissement des mensurations pour offrir un volume de chargement (231 litres) suffisant pour répondre aux besoins du quotidien. La banquette fractionnable 50/50 et rabattable permet de faire grimper ce dernier à 831 litres.