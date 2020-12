La Volkswagen Golf 8 arrive en occasion : toujours aussi chère ?

La huitième génération de Golf, la compacte reine d'Europe, a débarqué sur notre marché au tout début du mois de mars 2020, quelques jours à peine avant le début du premier confinement qui a touché notre pays. Pas de chance...

Cela a retardé aussi son arrivée sur le marché de l'occasion. Mais en cette fin d'année, la voilà enfin, en nombre, dans les colonnes des sites spécialisés en petites annonces.

Comme à l'accoutumée, la Golf 8 est une évolution de la Golf 7. Esthétiquement, elle garde les mêmes proportions, des lignes classiques, toujours un montant arrière bien large, pour évoquer la robustesse. C'est une signature depuis la toute première génération. Mais celle-ci affine son museau, et prend du coup un petit air pincé. Les optiques s'étirent désormais sur les ailes, et les feux arrière s'affinent au niveau de la partie insérée côté hayon.

Par contre, la planche de bord évolue grandement. La qualité de fabrication et des matériaux est fidèle à la réputation de la Golf, c'est-à-dire très bonne, même si on observe une baisse par rapport à l'excellente 7e génération. Également la teutonne passe au tout numérique, avec une instrumentation digitale, et fait disparaître quasiment tous les boutons de sa planche de bord. Tout se gère désormais via la tablette. Un fonctionnement que l'on a reproché en son temps à la Peugeot 308 de deuxième génération. On ne l'applaudira donc pas ici. Seule la clim a un accès direct, sur l'écran toutefois (pas de commande physique), heureusement, mais par ailleurs les touches sensitives sous l'écran sont illisibles, et ce dernier affiche beaucoup de reflets.

Pour le reste, la Golf reste une Golf. Habitable, avec un volume de coffre moyen, une tenue de route sans défaut, et un confort de suspension royal. Son équipement peut être hyper technologique, avec des faux matrix LED adaptatifs, une conduite autonome de niveau 2, un amortissement piloté en lien avec l'ESP, de la commande vocale qui reconnaît le langage naturel, une possibilité de communication "Car2X" entre voitures équipées de ce protocole, la sauvegarde des réglages du conducteur dans un cloud, etc., etc.

Les moteurs sont tous revus et améliorés. On trouve un 1.0 TSI 3 cylindres 110 ch, un 1.0 eTSI micro-hybride, un 1.5 TSI 130 (qui peut être eTSI 130 micro-hybride) et un 1.5 eTSI 150 micro-hybride. En diesel, plus de 1.6 mais le 2.0 en 115 et 150 ch. Et en hybride rechargeable une EHybrid de 204 ch et une GTE de 245 ch, aussi puissante que la GTI. Une surpuissante R est en approche aussi.

Elle fait payer cher ses services par contre. À partir de 27 540 €. Mais justement, le but de cet article est de voir si on peut commencer à faire de bonnes affaires en seconde main, ou si franchement, il faut attendre. Mais déjà, où trouver une Golf 8 d'occasion ?

Volkswagen Golf 8 d'occasion : les filières d'approvisionnement

Après 9 mois de commercialisation, rares sont les particuliers qui se séparent de leur nouvelle Golf. C'est bien simple, ils représentent moins de 1,5 % des vendeurs.

Le reste, ce sont des concessionnaires, des agents, des revendeurs multimarques, bref, des professionnels. La plupart revendent aujourd'hui des véhicules de direction ou de démonstration, mais aussi pas mal d'occasions "0 km", c'est-à-dire des autos déjà immatriculées, mais qui n'ont encore jamais roulé.

On peut bien sûr trouver des annonces sur les 2 grands sites principaux de petites annonces automobiles que sont La Centrale et leboncoin. Ils cumulent l'immense majorité de l'offre, et certaines annonces se retrouvent même sur les deux sites. On peut estimer qu'à la date de publication de cet article, ce sont environ 2 500 Golf 8 qui attendent de trouver preneur.

On peut aussi trouver des annonces sur le site de Volkswagen consacré à ses occasions labellisées "Das Weltauto" : https://www.dasweltauto.fr/ Elles sont au nombre de presque 1 200 à date. On en retrouve la plupart sur La Centrale cependant.

Pas de site dédié à la vente des voitures de collaborateur chez Volkswagen. Il a existé, le lien est toujours présent sur le site officiel de la marque, mais n'est plus fonctionnel.