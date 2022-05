Le comparo des voisins : attaché à sa Citroën C6, Philippe découvre la C5X

Voilà bientôt 7 ans que Philippe est un homme heureux. Chaque matin, pour se rendre à son bureau d'études, il grimpe dans l'intérieur gainé de cuir de sa "voiture présidentielle", comme il aime à nommer sa Citroën C6 V6. À son bord, il effectue les 3 petits km qui le séparent de son job, "En silence et dans le confort." Une auto dont il n'envisage pas un instant de se séparer, même si, ce curieux de nature, très attaché à la marque, est impatient de découvrir la nouvelle grande berline Citroën, la C5X qu'il va tester dans sa version 225ch hybride rechargeable.

Mais il commence par nous faire l'article de sa belle auto. Il l'a acheté en 2015 sans avoir besoin d'aller la chercher très loin. "J'ai regardé les annonces aux quatre coins de France, avant de me rendre à la concession Citroën à côté de chez moi, tout simplement". Le garagiste d'Angers n'a pas le modèle qu'il recherche en stock, avec son V6 de 215ch, mais par le réseau, il en trouve une à Reims, de 2009, avec 46 800 km, qu'il s'empresse de rapatrier dans le Maine et Loire.

Le prix de la grande berline Citroën ? Elle s'affiche à 14 000 euros. Mais Philippe a un atout : sa DS3 155 ch dont il compte se séparer. Résultat, après un simple échange, la C6 ne lui coûte strictement rien, "si ce n'est le prix de la carte grise". Depuis, Philippe et sa voiture font 11 000 km chaque année. Car s'il travaille à côté de chez lui, il va souvent à Paris voir ses enfants et au bord de l'Atlantique ou cet adepte de vélo trouve des pistes cyclables à son goût. Beaucoup de kilomètres pour un V6 ancien à la boîte automatique, de quoi consommer un maximum ? "Pas plus de 9 l/100 km" a-t-il constaté.

Le temps a-t-il eu raison de l'attachement de Philippe à sa voiture ? Pas vraiment. Il en savoure toujours le confort et apprécie ce luxe un peu désuet, un peu "chic"qu'il ne retrouve pas en s'installant à bord de la C5X, pourtant bourrée d'une techno que sa C6 ne connaît pas. En en prenant le volant, il remarque tout d'abord une chose : "la surface vitrée est plus petite que sur ma voiture". La mode du moment, celle des SUV et des petites ouvertures n'avait pas court dans les années 2000, celles de la grande Citroën. En revanche, Philippe est bluffé par le moteur. "Les accélérations sont équivalentes à celles de ma C6, le tout avec un 4 cylindres, merci le moteur électrique".

En revanche, côté confort, malgré les suspensions à butées hydrauliques et le châssis piloté de la C5X, Philippe fait la moue. "C'est super au point, ça ne bouge pas, c'est confortable, mais un peu moins que ma C6. Enfin, c'est moins bateau, moins moelleuse". Un tangage qu'il apprécie. Et puis, un truc le chiffonne sur la nouvelle grande Citroën, "elle a des roues de camion". La mode des SUV est passée par là. Au final, si la nouvelle auto des Chevrons le séduit, Philippe n'en garde pas moins un amour inconditionnel pour sa C6 avec laquelle il compte encore passer quelques longues années.

Citroën C6 V6 Citroën C5X Hybrid ë-EAT 8 Puissance 215ch 225ch Couple 290NM à 3 750 tr/mn 360Nm à 1 750 tr/mn Consommation mixte 11,2 l/100 km 3,2 l/100 km Longueur 4,91 m 4,80 m Dimensions du coffre 421 l 485 l Poids 1 816 kg 1 722 kg

Tous nos remerciements au club Citroën C6