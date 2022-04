Le comparo des voisins - Fred troque sa Volkswagen Passat SW contre une Arteon Shooting Brake

Dans le petit village de Saint-Étienne Vallée Française, les habitants ne connaissent que lui. Normal, Fred est à la fois leur épicier et leur garagiste. Pour circuler entre ses deux activités, mais aussi pour emmener ses deux petites filles chez la nounou ou à l'école et, enfin, pour partir en vacances en famille, il s'est mis en quête d'une auto à tout faire. Mais étant du métier, il n'a pas eu peur de choisir une voiture de 250 000 km.

Il y a deux ans, son choix s'est porté sur un break (SW) Volkswagen Passat, avec quatre roues motrices, un moteur diesel de 140ch et une finition Carat. Aujourd'hui, il découvre une déclinaison de son modèle de 2006 : l'Arteon Shooting Brake TDI de 150ch.

Son break, Fred l'a choisi avec soin, "le kilométrage n'est pas un problème, tout dépend de l'usage qui a été fait de la voiture auparavant. La mienne a surtout fait de l'autoroute, elle n'est donc pas abîmée". Et le seul souci que le garagiste de St Étienne a rencontré depuis son achat, c'est un capteur moteur qu'il a changé. La carrosserie est loin d'accuser ses 16 ans d'âge, quand à l'intérieur, il est en parfait état.

Le cuir beige est joliment patiné et surtout, la finition Carat dispose d'un équipement largement en avance sur son temps : écran couleur, GPS, clim bi-zone, sièges électriques chauffants, rien ne manque. "J'ai même découvert par la suite, dans la boîte à gants, un chargeur de 6 CD". Il a néanmoins tenu à s'offrir une version "four motion", la dénomination 4x4 chez Volkswagen, plutôt pratique en hiver dans sa région. Son auto rare, Fred a fini par la trouver à l'autre bout de la France, pour 4 000 euros seulement.

Évidemment, en découvrant l'Arteon dans sa livrée Shooting Brake (à près de 60 000 euros, avec une foultitude d'options), le garagiste épicier voit les années passer et les différences sautent aux yeux, même si 10 petits chevaux seulement séparent le moteur de la nouvelle auto de la sienne. Aux 140 du TDI de 2006, ont succédé les 150 ch du 2 l TDI d'aujourd'hui. L'équipement lui aussi a évolué. L'interface Android-Carplay est venue se greffer à l'écran qui a grandi, et le régulateur adaptatif et le maintien dans la voie se sont ajoutés à ce dont il dispose, ainsi que la vision tête haute.

Arteon ? "Une auto dédiée au confort"

En prenant le volant, il découvre d'autres différences, "la montée en régime de ce nouveau moteur est beaucoup plus linéaire, constate-t-il. Quant au châssis, c'est quelque chose. On n'a pas l'impression d'une voiture lourde, sauf dans les virages serrés". Pour lui, c'est le confort qui l'emporte à bord de l'Arteon. "On a juste envie de rouler tranquillement, le coude à la portière". Et de noter néanmoins que la surface vitrée plutôt réduite sur les portières n'est pas pratique pour une telle conduite.

Craquera-t-il pour autant pour ce genre d'auto lorsque la sienne aura rendu l'âme ? Pas forcément. En bon garagiste, qui entretient lui-même ses voitures, il recherchera plutôt un modèle déjà ancien. D'ailleurs, les anciennes, c'est son truc. Il possède un exemplaire magnifique et rare de BMW 2002 Targa, et une Audi 100 coupé pas courant non plus. "J'envisage d'ailleurs de me spécialiser dans la restauration de voitures anciennes". L'appel est lancé.