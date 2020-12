Essai vidéo - Volkswagen Arteon Shooting Brake (2020) : l'élégance a un prix, 600 €

5. Volkswagen Arteon Shooting Brake (2020) - L'évaluation dans la catégorie : 37 critères analysés et notés

L’Arteon est non seulement la plus extravagante du catalogue mais c’est aussi celle qui incarne le haut de gamme chez Volkswagen. Malheureusement, cette berline aux allures de coupé 4 portes a du mal à se trouver une place en Europe (à peine 20 000 ventes en 2019) sur un marché de niche dominé de la tête et des épaules par ses compatriotes, l’Audi A5 Sportback ou encore la BMW Série 4 Gran Coupé.

Alors Volkswagen profite du restylage de son fleuron, l’Arteon, pour introduire une carrosserie jusqu’ici inédite au sein de sa gamme : le «Shooting Brake ». En bon français « break de chasse », cette version est aujourd’hui synonyme de raffinement. Cette déclinaison très tendance chez les marques de luxe est au service du style et de la famille.

L’Arteon shooting brake devient ainsi quasiment seule à évoluer sur ce marché ultra réduit. Sa rivale la plus proche en termes de «carrosserie », est la Mercedes CLA Shooting brake, 10 centimètres plus petite. L’allemande cible également les possesseurs de BMW Série 3 et Série 5 touring car son gabarit est à mi-chemin entre les deux. Dans un registre plus large, elle pourrait grapiller des clients à la Peugeot 508 SW. Le champ est donc libre pour cette version inédite de l’Arteon.

De la calandre au montant central, les éléments de carrosserie sont les mêmes que pour l’Arteon restylée « normale », qui adopte une nouvelle barre de LED qui se prolonge depuis les phares jusqu’à la calandre. En revanche sa silhouette affiche une ligne de pavillon plus horizontale qui se termine sur une custode plus large. Élégante, cette Arteon Shooting brake l’est assurément. Mais sa fonction première n’est pas de vous aider à déménager. En effet, le volume de coffre est quasiment le même que celui de la berline avec 565 litres de base, ce qui est déjà très bien pour la catégorie. Le Shooting brake prend toutefois l’avantage sur la berline, une fois la banquette rabattue avec 1 632 litres à disposition, notamment grâce au dessin du pavillon.

Un dessin de pavillon qui favorise surtout l’accès et l’espace aux places arrière par rapport à l’Arteon normale en offrant notamment un espace à la tête supérieur de 5 cm. De manière générale, l’allemande est un hôte de qualité offrant un espace aux jambes généreux et des assises confortables à l’ensemble de ses passagers. L’Arteon renforce un peu plus avec ce shooting brake, ses prétentions familiales.

L’habitacle lui est strictement le même. Autrement dit, une version revue et corrigée de celui de la Passat. La planche de bord se démarque par ses aérateurs et un insert décoratif allant d'une portière à l'autre. L'ambiance prend un sérieux coup de jeune avec des commandes tactiles de climatisation et un nouveau volant également doté de commandes sensitives. Pas forcément très chaleureux, mais qualitatif.

Technologiquement, l’Arteon tient la corde face à ses concurrentes premiums notamment par la présence d’un (très) performant système multimédia équipé de services connectés et compatible Android et Carplay. L’instrumentation numérique et un arsenal d’équipements sophistiqués (cf : page équipement) viennent justifier le statut haut de gamme de cette Arteon.

Du côté des motorisations, même combat, l’offre est strictement la même que pour l’Arteon berline et se compose pour le moment d’un 2.0 essence TSi de 190 ch, celui de notre essai. Il est épaulé pour le moment par un 2.0 TDI de 150 ch. Tous deux sont forcément associés à la boîte à double embrayage DSG à sept rapports. L'offre s'étoffera rapidement avec l'arrivée d’un moteur essence d’entrée de gamme, le 1.5 TSI de 150 ch et d’un gros 2.0 TSI de 280 ch. Une version 210 ch du 2.0 TDI Enfin, l'Arteon se convertira dès l’an prochain à l'hybride rechargeable, avec la version eHybrid de 218 ch, tandis qu'une variante R de 320 ch viendra chapeauter la gamme.