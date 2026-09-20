Le Pape Léon XIV va traverser Paris en 4x4 : mais que font les écolos ?

Certes, Moïse a traversé la Mer Rouge à pied, après l’avoir ouverte en deux. Fortiche ! Mais cela tient plus de la légende que d’une vérité historique, aussi n’attend-on pas que le Pape Léon XIV écarte avec ses petits bras le fatras invraisemblable de vélos, trottinettes électriques, voitures, camionnettes et bus qui constitue le trafic parisien afin de se frayer un passage. En comparaison, l’exploit de Moïse ferait presque pitié !

Non, pour la visite du souverain pontife, les divines autorités parisiennes vont dégager toutes ces incarnations infernales afin qu’il puisse se promener paisiblement à bord de sa voiture, tout en saluant les foules. Cette voiture, c’est une Mercedes Classe G 580, donc un bon gros 4x4, propre à faire hurler quelques écolos. Mais que ceux-ci se rassurent, l’engin allemand utilise un moteur électrique, donc n’émet aucun gaz lors de son utilisation.

Spécialement aménagé, il permet au Pape de se tenir assis à l’arrière sur un siège pivotant (et réglable en hauteur), entouré de ses gardes du corps. Presque un monospace, ou « monospape ». Cela dit, l’appellation de cette auto peinte en blanc perle est « papamobile », une trouvaille que l’on doit à Jean-Paul II, qui ne manquait pas d’ironie. A l’instar de Léon XIV, Jean-Paul II se déplaçait déjà en Classe G (thermique celui-ci) depuis 1980, Mercedes étant fournisseur de voitures papales depuis 1930. Joli placement produit !

Ses successeurs Benoît XVI et François sont restés fidèles au Classe G, celui de Léon XIV ayant été livré en décembre 2024 à son prédécesseur. Notons que Mercedes a aussi fourni des M à Benoît XVI, qui renâclait à se déplacer en véhicule strictement thermique. Léon XIV poursuit dans cette veine écolo avec son G580 électrique, dans une certaine mesure car il ne fera pas le trajet depuis le Vatican dans son 4x4 à verrière. Ni même en Ferrari Luce.

En effet, celui-ci sera livré à Paris par camion, carburant au diesel, alors que le pape prendra l’avion, brûlant donc plusieurs tonnes de kérosène. Mais les 2,5 kilomètres effectués dans la capitale seront zéro émission, l’écologie est donc sauve !