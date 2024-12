Le Mercedes Classe G du pape a perdu ses soupapes !

Mercedes-Benz et les voitures papales, c’est une vieille tradition qui dure depuis 94 ans tout de même. Depuis la Nürburg 460 Pullman Berline livrée au pape Pie XI en 1930 très exactement, première machine Mercedes utilisée par le souverain pontife.

Des Mercedes papales, depuis, il y en a eu plusieurs. Et notamment un Classe G, vu pour la première fois en 1980 lors d’une sortie de Jean-Paul II. A l’époque, le 4x4 allemand était encore un baroudeur pur et dur répondant au nom de « Gelandwagen » mais quelques années plus tard, il passera à un Classe G nettement plus cossu et luxueux.

Le pape actuel, François, préférait souvent des modèles plus sobres, populaires ou modestement motorisés. En 2020, il avait même paradé dans une Toyota à hydrogène spécialement transformée pour l’accueillir à l’arrière et le transporter sans rejeter la moindre goutte de carburant fossile.

Le retour du Classe G…en électrique !

Mais voilà, le pape va finalement retrouver son Mercedes Classe G. Il se trouve que le vénérable tout-terrain de la marque à l’étoile, apparu pour la première fois en 1979, vient de subir de profondes améliorations techniques : outre des motorisations thermiques à hybridation légère, il existe désormais aussi avec une motorisation 100% électrique dans sa version G580 que nous avons essayée au printemps dernier sur Caradisiac.

L’occasion était trop belle pour ne pas en extrapoler une variante papale, ce que Mercedes-Benz a fait en présentant cet exemplaire spécial au châssis raccourci. Alors que le Classe G n’existe plus qu’en version à cinq portes, celui-là dispose même d’une partie arrière totalement ouverte à la façon des Classe G cabriolet du passé !

Mercedes ne donne pas de détails techniques au sujet de cette auto, qu’on imagine équipée des quatre mêmes moteurs électriques que le G580 « normal » avec 587 chevaux en puissance maximale cumulée (soit largement de quoi coller au siège le pape en cas de démarrage canon).

Le véhicule sera utilisé en 2025 lors du jubilé de Rome et on est certain que Brabus ou Mansory ne tarderont pas à proposer leurs propres versions du G580 électrique cabriolet. Des versions laïques et sans doute peu catholiques dans leurs configurations esthétiques.