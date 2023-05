Maxi-fiche occasion Caradisiac - Toyota Rav4 : fidèle à sa réputation de fiabilité ?

Meilleures versions

En diesel, autant choisir un modèle après restylage, avec le moteur d'origine BMW. Il est plus fiable que les anciens, plus sobre, et tout aussi performant que l'ancien 150 ch. Il est par contre un peu sonore. La finition Lounge, la mieux équipée, est celle qu'il faut rechercher, c'est le meilleur rapport cote/équipement.

En Hybride essence/élec : IV (2) HYBRIDE 197 AWD LOUNGE

En essence, il n'y a aucun doute possible, il faut choisir une version hybride, donc forcément un modèle restylé. Plus cher évidemment, mais tellement plus agréable à la conduite que le moteur 2.0 100 % thermique. Et plus sobre d'un bon litre et demi, malgré des performances bien supérieures. Accouplé à la finition Lounge, la mieux équipée, et à la transmission intégrale (un deuxième moteur électrique sur l'essieu arrière), qui permet de sortir des sentiers battus, il représente le must de la gamme. Et la fiabilité est réelle.

Commercialisation : 2017

Puissance fiscale : 8 CV

Puissance réelle : 197

Emission de CO2 : 127 g/km