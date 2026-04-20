La gamme de MG se renouvelle et s’étoffe en parallèle de nouveaux modèles. Après les MGS5, MGS6, ou MG4 Urban, voici que débarque le modèle le plus imposant de la gamme, le MGS9. Un beau bébé de 4,98 m de long et 1,97 m de large, capable d’embarquer jusqu’à 7 passagers, ce qui en fait un concurrent du Peugeot 5008 ou du Volkswagen Tayron.

Sous le capot, un ensemble PHEV (hybride rechargeable) à base de 4 cylindres turbo de 143 ch, secondé par un gros moteur électrique de 231 ch, pour une puissance cumulée de 299 ch. Ceci dit, les performances ne sont pas décoiffantes, avec un 0 à 100 en 9,6 secondes, ce qui est bien mou pour près de 300 ch à disposition.

Mais le concept n’est manifestement pas d’être le plus sportif de la catégorie. Un des points forts est de disposer d’une batterie de taille confortable (24,7 kWh) permettant d’offrir sur le papier 100 km d’autonomie en tout électrique, chiffre que nous nous ferons un plaisir de confirmer ou d’infirmer lors de notre essai.

Autre point fort et non des moindres, son prix de vente, fixé à 39 990 € pour l’entrée de gamme Comfort, sans aucunement sacrifier l’équipement, au contraire, puisque ce dernier est incroyablement fourni, et encore plus en finition Premium à 41 990 €. La concurrence est reléguée à des années-lumière en matière de rapport prix/équipement.

Reste donc à vérifier si sur la route, le MGS9 ne déçoit pas, en matière de comportement, de confort, d’insonorisation, de performances. Nous verrons aussi si la qualité de finition se révèle, comme pour les autres modèles de la gamme, surprenante par rapport au prix, ou si MG a rogné sur la qualité pour offrir un tarif canon.

Retrouvez-nous donc demain pour les premières images en direct de notre essai, qui se déroulera entre Paris et Le Havre, en Normandie, nous l’espérons sous un ciel clément.