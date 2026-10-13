Michelin met la gomme sur l’électrique. Avec sa nouvelle offre baptisée Michelin EV Charge, l’entreprise entend fournir aux conducteurs une carte unique et une application mobile, leur donne accès à plus de 1,2 million de points de recharge en Europe.

Le Bibendum promet une transparence totale d’usage. Un prix fixe, négocié sur certains réseaux partenaire, sans surcoût, ni majoration. Sans plus de détails.

Le groupe n’a pas communiqué sur sa stratégie commerciale, sur la liste des opérateurs ayant signé un partenariat ou encore concernant les remises accordées sur le prix du kWh.

Les données pour économiser

En intégrant cette solution à Michelin Connected Fleet, spécialise de la gestion connectée de véhicules, la société croise pour la première fois deux types de datas. D’un côté le lieu et le coût de recharge ; de l’autre, les données véhicules (kilométrage, vitesse, style de conduite…)

De quoi repérer en temps réel les mauvaises habitudes de recharges (comme par exemple le fait d’utiliser systématique une borne de recharge rapide et coûteuse au lieu d’une standard pendant une pause déjeuner) et de proposer des recommandations pour réduire la facture globale. « En combinant les données (…) nous donnons aux entreprises les moyens d’agir concrètement sur leurs coûts énergétiques », souligne Sophie Foucque, CEO de Michelin Connected fleet.

Un virage stratégique vers les services

Michelin confirme ainsi un virage amorcé depuis plusieurs années, celui de devenir un acteur des services et du logiciel à destination des pros.

L’entreprise mise ainsi sur les abonnements et la valorisation des données pour s’assurer un nouveau business et accompagner la décarbonation des mobilités.