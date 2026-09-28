Comment les constructeurs automobiles sont devenus des vendeurs d’abonnement pour les gestionnaires de flottes

Le marché de la donnée va presque doubler dans les 5 prochaines années en Europe, pour atteindre les 15,72 milliards de dollars en 2031 (8,06 Md$ en 2025). D’après l’étude du cabinet Mordor Intelligence, spécialisé dans l’intelligence économique, le secteur va croître de près de 12 % chaque année.

La télématique embarquée -qui connecte en direct chaque capteur du véhicule aux serveurs en ligne- est devenu l’outil de contrôle indispensable des flottes automobiles professionnelles. La voiture, véritable ordinateur roulant, rebat les cartes du secteur.

Le règlement européen comme accélérateur de marché

L’entrée en vigueur par exemple de l’obligation du tachygraphe intelligent de deuxième génération pour les plus de 3,5 tonnes transfrontalier, exige le partage en direct des temps de conduite et de repos, ainsi que les positions GPS du véhicule.

À cela s’ajoutent le durcissement des normes d’émission et les coûts de roulage. Mesurer en directe la consommation d’énergie, l’usure pneumatique, le trafic routier constitue un levier d’économie pour les entreprises.

Le commerce en ligne représente plus de 13 % des ventes de détail sur le continent. Or le dernier kilomètre représente à lui seul, 41 % de la facture totale d’acheminement d’un colis. Avec un VUL, dont le kilométrage urbain a augmenté de 23 %, naviguer à l’intuition est devenu prohibitif.

Le salut passe désormais par les algorithmes d’optimisation dynamique des tournées. Des transporteurs comme l’espagnol Seur ont déjà réduit de 15 % leurs coûts d’exploitation grâce au routage prédictif. Cette optimisation générale est rendue indolore par l’effondrement des coûts matériels. Le prix des cartes SIM dédiées aux objets connectés a chuté de 34 % en Europe assure Morodor Intelligence. De quoi modifier en profondeur le modèle de l’industrie automobile.

Les constructeurs auto se muent en vendeurs d’abonnement

Les constructeurs autos passe du statut de tôlier à celui d’opérateur technologique. Alors qu’un véhicule vendu dégage une marge nette comprise en 6 % et 10 % en une seule fois, les logiciels vendus par abonnement (SaaS), affichent des marches brutes de 70 % mensuels. Les constructeurs ont bien compris l’intérêt.

Dès 2021, dans son son plan Dare Forward 2030, Stellantis prévoyait 20 milliards d’euros de CA annuel issu des services connectés via sa filiale Free2move qui commercialise l’accès télématique direct (10 € à 30 € par mois) pour chaque véhicule.

Même constat chez FordPro, dont la marge opérationnelle tourne autour des 15 % grâce à plus de 900 000 abonnements logiciels actifs payés par les artisans et les entreprises.

Le mariage de raison entre constructeurs et télématiciens

Cette ruée vers l’or numérique débouche sur une alliance pragmatique entre constructeurs automobiles et spécialistes historiques de la télématique (Geotab, Webfleet etc.).

Les constructeurs captent les données via sa puce d’usine et les transfèrent par interface de programmation (API) vers les plateformes de télématique tierce. Le spécialiste du logiciel achète la donnée aux marques automobiles, la traite, l’agrège aux données RH, aux plannings de livraisons, aux cartes carburants, puis la revend à son client final.

Cette transition pose aussi de nouvelles limites de développement. L’irruption des caméras embarquées pilotée par l’intelligence artificielle, capable de scruter la fatigue ou l’inattention du conducteur, coûte environ 500 euros l’unité. Un ticket d’entrée élevé.

Si des géants comme DHL absorbent le coût des dépenses sur des milliers de véhicules, en échange de remises accordés sur les primes d’assurance, le prix de l’équipement exclu du marché les plus petites sociétés. D’autant que la conformité pour respecter le RGPD réclamerait jusqu’à 125 000 euros d’audits juridiques annuels pour une entreprise de taille intermédiaire (250 à 4 999 salariés) avec une flotte comprise entre 100 et 500 véhicules.

Pour grandir, il faut grossir. Comme pour les leasers, les télématiciens se sont engagés dans une course à l’armement et à la taille critique pour peser sur le marché. Le rachat récent de Verizon Connect par Geotab illustre la consolidation en cours.