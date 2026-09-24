774 kilomètres. Voilà l’autonomie WLTP officielle de l’Audi A6 e-tron Sportback (berline), dans sa version à grosses batteries « Performance » et la configuration la moins énergivore. Un chiffre qui peut s’atteindre assez facilement en ville, mais beaucoup moins dans les longs voyages sur l’autoroute où l’on se situe plutôt autour des 500 kilomètres.

Miko Marczyk, lui, n’aime pas trop rouler à 130 km/h sur l’autoroute en voiture. Son truc, c’est plutôt de réaliser des records de consommation avec toutes les technologies possibles : l’année dernière par exemple, il avait conduit une Skoda Superb équipée d’un réservoir rempli à raz-bord sur…2 831 kilomètres et avec une consommation moyenne de 2,6 litres aux 100 kilomètres !

Un trajet épouvantablement long sur le papier

Cette année, il a décidé de prendre le volant d’une Audi A6 E-tron Sportback Performance (batteries de 94,9 kWh de capacité). Parti d’une région montagneuse en Pologne en choisissant un itinéraire très favorable aux économies d’énergie, il a réussi à parcourir 1 338 kilomètres sans recharger les accumulateurs. La consommation moyenne n’était que de 7,09 kWh/100 kilomètres, un chiffre incroyablement bas. Ce conducteur hors normes est-il capable de magie ? Pas vraiment.

Car en regardant les chiffres du trajet de plus près, il s’agissait d’un voyage absolument infernal, débuté le 11 septembre dernier à 1h55 du matin sur un itinéraire ouvert à la circulation : ce trajet a duré plus de 45 heures d’après le communiqué relatant l’événement ! Autant dire qu’on se situe bien dans une performance « sportive » et non pas des conditions de roulage réalistes. La vitesse moyenne n’a pas été donnée mais elle doit être absolument ridicule pour arriver à un chiffre aussi bas.

Le précédent record, datant de l’été 2025, revenait à la Lucid Air Grand Touring et se limitait à 1 205 km. Difficile de comparer les chiffres de ces deux tentatives, d’ailleurs, puisqu’on parle de trajets totalement différents (en Suisse et en Allemagne).