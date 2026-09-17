A 9 ans, il conduisait le gros Audi Q7 de son papa qui s’occupait de son petit frère à côté

Depuis hier, un fait divers assez hors normes fait le tour d’internet. Il concerne la ville de Marseille, réputée (à tort ou à raison ?) pour les comportements parfois étranges de ses automobilistes.

Ici, les faits remontent précisément au 11 septembre dernier comme le rapportent les journalistes de La Provence. Ce jour-là, des policiers de la ville de Marseille remarquent un Audi Q7 noir (de la première génération) à l’allure étrange. Le gros SUV zigzague un peu et manque de percuter certains véhicules garés près de la voie où il évolue.

Un tout petit conducteur

Les policiers décident logiquement de contrôler la personne au volant du SUV allemand pour vérifier que tout va bien. Et là, surprise : l’énorme Q7 est conduit par un enfant de 9 ans ! Approché du volant au maximum sur le siège, il ne possède pas sa ceinture de sécurité. Son gabarit l’empêche évidemment, au-delà de l’illégalité absolue de conduire un véhicule de son âge, d’avoir une vue dégagée sur la route et son environnement.

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Le plus incroyable, c’est que le père de l’enfant est présent à côté de lui. Il se situe sur le siège passager et s’occupe d’un autre enfant, le petit frère âgé de huit ans. Il ne possède pas non plus sa ceinture de sécurité et l’enfant de 8 ans est carrément debout devant la planche de bord. En cas d’accident et de déploiement des airbags, il y aurait de quoi craindre un bilan épouvantable. Le père maniait le volant d’une main mais l’enfant derrière le volant s’occupait du pédalier de cette voiture à boîte automatique.

Le père a bien évidemment été interpellé par les policiers et placé en garde à vue. Il sera jugé le 17 janvier prochain en comparution immédiate et une enquête sociale a également été lancée pour étudier la situation familiale de ces deux enfants.