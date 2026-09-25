Entre la débâcle des ventes en Chine et les suppressions de poste en Allemagne, Volkswagen vit une période pour le moins difficile. Clairement, un rappel massif ne serait pas le bienvenu.

Pourtant, c’est ce que nous rapporte l’Agence allemande de l’automobile (KBA) avec un total de 2,16 millions de voitures à vérifier à travers le monde. Rien qu’en Allemagne, 900 000 Volkswagen et 60 000 Audi sont concernées.

Un risque de corrosion en est la source principale. Le constructeur précise que : « Dans certaines conditions environnementales et après de nombreuses années d’utilisation sur des routes où du sel de déneigement est utilisé, de la corrosion peut apparaître sur une vis de fixation du système de direction. Si cette corrosion progresse, la fixation de la direction pourrait être compromise dans des cas isolés et, par conséquent, affecter son bon fonctionnement. À ce jour, aucun cas de blessure corporelle ni aucun dommage matériel important lié à ce problème n’a été signalé. »

D’après la KBA, les Golf, Golf SW, Tiguan, Touran et Caddy, produits entre 2013 et 2024 et l’Audi Q3 fabriqué entre 2017 et 2024 doivent être vérifiés atelier.

Combien de voitures en France ?

C’est évidemment la question qui vient en premier. Sur ce point, Volkswagen n’a pas su nous donner de détails, ni sur les modèles visés par cette campagne, ni sur le volume ou les plages de production. Simplement, la marque « demande désormais aux propriétaires de ces véhicules de se rendre dans un atelier agréé dans le cadre d’une campagne de rappel préventive, afin de faire remplacer cette pièce de fixation. »