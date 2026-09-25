Malgré son prix, le nouveau Volkswagen T-Roc s’approche de la Dacia Sandero en Europe

Comme toutes les autres voitures neuves, le Volkswagen T-Roc de seconde génération souffre d’une inflation assez marquée. Il débute à partir de 30 300€ et peut dépasser très largement les 40 000€ avec un moteur « cœur de gamme » et une finition haute.

Ce Volkswagen T-roc semble pourtant réussir un bon démarrage commercial. Sur le mois d’août 2026 comme le détaillent les chiffres de DataForce, il s’impose tout simplement comme la voiture neuve la plus vendue d’Europe. Il s’est écoulé à 12 185 unités, contre 11 996 exemplaires pour la Dacia Sandero et 11 752 pour la Volkswagen Golf. Si cette dernière voit ses ventes augmenter de 24 % par rapport au même mois de l’année dernière, les « pointures » sont toutes en baisse : -14 % pour la Sandero qui subit comme les autres modèles de la gamme Dacia une érosion des ventes cette année, -17 % pour le T-Roc dont le renouvellement produit n’aide sans doute pas.

Un match Dacia – Volkswagen se profile

Sur les huit premiers mois de l’année 2026, la Dacia Sandero conserve la tête du marché avec 145 424 unités immatriculées sur le Vieux Continent (en baisse de 11 %). Elle devance la Volkswagen Golf (133 249, + 2,9 %) et le nouveau Volkswagen T-Roc (132 845, -6,5 %), avec une dynamique qui peut encore évoluer au cours des quatre mois restants.

Rappelons que depuis la « chute » du Tesla Model Y en 2024, la Dacia Sandero était systématiquement restée la voiture neuve la plus vendue d’Europe. Ce Model Y reprend du poil de la bête cette année avec tout de même 126 395 exemplaires écoulées sur les huit premiers mois de 2026. En progression de 51 % par rapport à la même période de 2025, il occupe actuellement la cinquième place du marché.