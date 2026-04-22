Comment la télématique s’impose comme la nouvelle brique technologique de gestion des flottes

L’époque où la télématique se résumait à une simple balise de géolocalisation pour retrouver un camion égaré semble appartenir à la préhistoire industrielle.

Aujourd’hui, dans un monde saturé de capteurs, l’enjeu s’est déplacé vers l’intelligence logicielle. C’est sur cette crête technologique que surfe Targa Telematics, qui vient de clore l’exercice 2025 sur des résultats record. Zoom sur la vitalité d’un secteur en pleine recomposition.

Une consolidation stratégique réussie

Pour l’entreprise italienne, l’année 2025 aura été celle de la consécration. Avec un chiffre d’affaires en progression de 10 %, atteignant 125 millions d’euros, Targa Telematics récolte les fruits d’une stratégie d’acquisition agressive. L’intégration de son compatriote et ex-rival, Viasat Group, finalisée l’an dernier, a permis de créer un géant européen de la gestion de flotte.

En unifiant ses filiales sous une marque unique, Targa a transformé un puzzle industriel en une plateforme globale capable de traiter des volumes de données massifs pour optimiser la consommation de carburant, la maintenance ou encore la sécurité des conducteurs.

Un secteur à la croisée des chemins

Au-delà de la réussite de Targa, c’est tout l’univers de la télématique qui opère sa mutation. Ce secteur est devenu le point de rencontre entre deux mondes. Celui de l’automobile traditionnelle et celui de la Big Data pour accompagner l’électrification des flottes en analysant les besoins réels en autonomie et également protéger des systèmes de plus en plus connectés et donc vulnérables aux intrusions.

L’algorithme au service de l’assurance connectée

Le secteur de l’assurance automobile est également concerné avec l’avènement de l’Usage-Based Insurance (UBI). En passant d’une tarification statistique à une analyse comportementale en temps réel, les assureurs ne se contentent plus de couvrir le risque, ils le mesurent avec précision.

Les comportements de conduite - Intensité des freinages, angles de virage, accélérations brusques- sont passés à la loupe. Le Contexte temporel -conduite de nuit ou de jour- mais aussi l’environnement, comme les types de routes empruntées sont également analysés afin de faire ressortir un ratio profil conducteur/risque. De quoi permettre d’ajuster le tarif d’assurance au risque réel En retour pour les flottes les plus vertueuses, des primes moins élevées.

La télématique est devenue pour les flottes d’entreprise une brique technologique indispensable dans la gestion des parcs et leur suivi.