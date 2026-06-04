Location « flexible », la réponse des entreprises pour gérer leurs flottes sans plomber leur trésorerie

En 2025, les traditionnels contrats de location longue durée (LLD), entre sociétés et leasers, accusent un recul historique de 6,1 %.

Dans le même temps, selon les données des géants du secteur, comme Arval ou Ayvens, les demandes pour des contrats dits « flexibles » ou de location moyenne durée (LMD) – 3 à 24 mois- affichent des croissances annuelles comprises entre 25 % et 30 %.

Le bouclier de la flexibilité

De plus en plus d’entreprises refusent de bloquer de la trésorerie sur le long terme pour leur flotte. Louer sur une période courte, plutôt que de s’engager sur plusieurs années, fait aujourd’hui sens. Près de 15 % des parcs automobiles d’entreprises intègrent cette « poche de flexibilité », ajustable.

C’est exactement le format adapté aux besoins intermédiaires. Un chantier de quelques moi, un remplacement de collaborateur, un surcroît d’activité saisonnier, ou encore un démarrage d’activité, la LMD permet de répondre rapidement à la demande en toute flexibilité. Généralement la location est sans engagement de durée au-delà du premier mois. Le véhicule peut être restitué à tout moment et sans frais de résiliation anticipée. Le tout avec des forfaits kilométriques modulables et ajustables en cours de location pour s’adapter aux besoins.

Cette solution de moyen terme permet également de répondre au contexte fiscal et réglementaire de la transition énergétique. Cela permet aux entreprises de tester les meilleurs modèles pour électrifier leur parc ou d’utiliser provisoirement un véhicule 100 % électrique en attendant par exemple un nouveau modèle éco-scoré.

L’électrique sans trop s’engager

La législation permettant d’intégrer les locations moyenne durée dans le calcul des quotas de verdissement des entreprises, la formule s’impose comme le laboratoire idéal de la transition énergétique. Une façon de passer à l’électrique tout en minimisant risques concernant les nombreuses questions opérationnelles.

Dans ses derniers baromètres flottes et mobilité, l’Arval Mobility Observatory montre que la location moyenne durée (LMD) ou location flexible n’est plus seulement une solution d’appoint, mais un véritable outil de transition énergétique. Près d’un quart des entreprises utilise la location flexible comme moyen de tester ces nouvelles motorisations électriques en conditions réelles avant de valider un engagement définitif ou en attendant par exemple un nouveau modèle éco-scoré.

Cette convergence entre une nécessaire transition énergétique des flottes et un besoin d’agilité économique pourrait permettre à ce nouveau type de contrats de trouver une place de choix aux côtés des engagements longue durée traditionnels.